La Terre entière, le nouveau terrain de jeu de la Sport Tech belge

Plusieurs acteurs belges lancent un programme pour développer les entreprises dans la "sport tech". Le coup de pouce est proposé à toutes les entreprises qui ont du talent, peu importe leur nationalité. L'ouverture internationale est assumée. Essentiel pour devenir une référence mondiale.

L'innovation est partout. Le discours fait bon genre et ressemble au début d'un post sur LinkedIn. La page Innover de ce journal le confirme toutefois quotidiennement. Le bon exemple du jour vient de chez Agoria, Wallifornia (du programme Leansquare) et de l'Union belge de football. Les acteurs ont décidé de venir en aide aux jeunes pousses actives dans le sport et la tech. Cela se fera à coups de programme d'accompagnement, de soutiens financiers et d'évènement annuel. La recette est archi connue et a le solide argument d'avoir déjà fait plusieurs fois ses preuves. Mais cette fois-ci, elle a ce petit plus, pas banal, qui risque bien de réveiller les critiques un peu basiques. Le programme "Sport Tech" ne vise pas que les entreprises belges. Tout ce qui se fait de mieux sur la planète peut donc postuler pour espérer récupérer l'argent et le soutien publics. Vu la taille de notre beau pays, les candidats étrangers risquent bien de s'octroyer une partie du gâteau. Les porteurs de l'initiative s'en réjouissent. Et ils ont bien raison. Ils ont en tête le succès de Wallifornia qui s'appuie sur ce principe pour devenir une référence dans le monde de la musique.

Soutenir les projets belges est essentiel. Mais le programme manquerait clairement d'ambitions et raterait plutôt bien sa cible sans ce regard porté sur l'international. Pour devenir un exemple dans le monde du sport via une offre technologique, il faut voir plus loin que les cinq provinces en-dessous de Bruxelles. L'ambition de conquérir le monde est en réalité indispensable pour se faire une petite place au soleil. En s'ouvrant ainsi, la Belgique va affronter ce qui se fait de mieux. Le challenge peut effrayer mais il se présentera de toute façon un jour ou l'autre aux entreprises du secteur. Et les sous investis ne seront d'ailleurs de toute façon jamais perdus. Les porteurs du projet ont pris leur précaution. Pour pouvoir bénéficier du coup de pouce, l'impact direct ou indirect pour la Belgique et son écosystème fait partie des conditions.

Personne ne se demande aujourd'hui d'où viennent les entreprises prometteuses qui s'installent dans la Silicon Valley.