Le choix marketing des nouveaux sports aux JO

Ce mardi débutait, du côté de Tokyo, l'escalade sportive. Une première aux Jeux olympiques. Surprenant? Pas tant que ça. Avec le surf, le skate (en street et park), le karaté et le basket 3X3, la grimpe était l'un des nouveaux sports (sans compter le retour du baseball) repris dans le calendrier des Jeux. Un choix réalisé il y a plusieurs mois par le CIO qui, pour chaque édition, se penche sur les sports qui mériteraient (ou non) leur place dans l'organisation aux cinq anneaux.

Critères à la pelle

Pour pouvoir rejoindre la course à la médaille, une discipline doit également cocher un certain nombre de cases, notamment concernant sa popularité mondiale. Pour prétendre à une place, un sport masculin doit au moins être pratiqué sur quatre continents et dans 75 pays. L'équité est également étudiée de près. Une discipline féminine doit au minimum compter des pratiquantes dans 40 pays. Il y a également une limite maximale, puisque le CIO ne souhaite pas dépasser les 10.500 athlètes présents aux JO. C'est l'une des raisons qui expliquent pourquoi la majorité des nouveaux sports se pratiquent en individuel. L'ajout des nouvelles disciplines n'a fait grimper que d'un peu plus de 400 le nombre de participants.

Voilà pour les prérequis. Reste ensuite au candidat à se faire plus beau que les autres. Cela passe par une nouvelle série de critères, avec un aspect économique non négligeable. De préférence, les nouvelles disciplines doivent désormais être peu coûteuses à mettre en place. Le CIO cherche ainsi à éviter les "éléphants blancs", ces fameuses infrastructures aux coûts faramineux, laissées à l'abandon comme à Athènes. "Le CIO a décidé d'attirer des sports moins coûteux à organiser et qui sont plus urbains. Le basket 3vs3 est l'exemple typique, car il est facile à organiser", confirme Pierre-Olivier Beckers, le président du COIB. Outre l'économie, le marketing est également de plus en plus important. "Le CIO tient aussi compte du fait qu'il faut garder le côté attractif et attirer les sponsors et les chaînes TV qui représentent 70% des revenus du CIO. Les JO doivent rester aussi intéressants que les évènements Red Bull ou les X Games. Il y a aujourd'hui toute une génération attirée par les disciplines comme le BMX, l'escalade ou le breakdance. Ce sont des disciplines dans l'air du temps, spectaculaires et qui attirent les jeunes", explique Pierre-Olivier Beckers.