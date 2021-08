Le COIB, partenaire aussi de la reconversion des sportifs

Depuis des années, le COIB a développé un programme d'accompagnement des athlètes à la reconversion. Un soutien qui débute souvent bien avant la retraite.

Pour une bonne centaine de sportifs, l'un des moments les plus importants de leur carrière est sur le point de se terminer ce dimanche à Tokyo. Des années de préparation pour atteindre un but ultime, de préférence en or. Dès lundi, il faudra déjà repartir au travail pour quatre années, afin d'espérer revivre un pareil moment. Mais pour une partie des athlètes, la cérémonie de clôture sera aussi le moment de ranger les spikes, sticks et autres baskets en tout genre. Le challenge de la reconversion débute alors.

Face à cette nouvelle vie qui se profile, les sportifs de haut niveau ne sont toutefois pas seuls. Depuis des années, le COIB a mis en place l'Athlete Career Programme (ACP), un système de soutien pour aider les sportifs à démarrer au mieux leur seconde vie. "En réalité, le programme ACP débute avant même la fin de la carrière", explique Nicky Van Rossem, la responsable d'ACP. De fait, des médaillés d'or comme Nafissatou Thiam et plusieurs Red Lions en ont bénéficié. Tout comme la judokate Charline Van Snick.

"Le programme est proposé dès le début de la carrière aux athlètes pour les aider à gérer leur reconversion. Mais ils sont nombreux aussi à mener une double vie. Beaucoup font des études ou travaillent en parallèle de leur carrière", ajoute-t-elle. Si l'agenda est forcément encore un peu plus chargé, pour la responsable, la double vie n'est pas un mauvais choix. "Au contraire d'ailleurs, nous avons plutôt tendance à pousser les athlètes à mener une activité en parallèle du sport. On considère qu'ils en retirent énormément. Que ce soit pour la gestion du temps, la discipline ou simplement le développement personnel."

Dans son processus d'accompagnement, le COIB travaille en partenariat avec l'Adeps, Sport Vlaanderen et le comité paralympique belge. Il propose une série de services, allant de la rédaction de CV à l'orientation dans le choix des études, en passant par le soutien psychologique. "Il existe en réalité un tas de soutiens qui émanent d'un peu partout. Le plus difficile parfois pour l'athlète est de savoir vers qui il doit se tourner", explique la responsable. Le COIB a donc aussi développé une plateforme rassemblant l'ensemble des initiatives et les contacts utiles. "Elle n'est pas encore en ligne, mais le sera dès le retour des Jeux", assure Nicky Van Rossem.

Soutien illimité

L'initiative devrait plaire car le soutien du COIB est visiblement apprécié des athlètes. "Aux JO de Rio, sur les 110 athlètes, 37% sont passés par le programme ACP, et 62% de ceux qui ont obtenu une médaille", détaille la responsable. Outre le soutien aux athlètes encore actifs, le COIB reste également disponible parfois longtemps après la carrière. "C'est une exception belge. La plupart des pays voisins arrêtent de proposer leur aide au plus tard deux ans après la fin de carrière. Il n'y a pas de limite chez nous. Il nous arrive donc d'encore venir en aide à des sportifs qui ont mis fin à leur carrière il y a cinq ou dix ans", assure Nicky Van Rossem, qui espère attirer toujours plus d'athlètes. "Dans l'idéal, nous aurions 100% des athlètes qui passeraient par nous. Il y a toutefois aussi les aides régionales, qui suffisent à certains. Mais on sent déjà une évolution au fil du temps. Le sujet n'est plus tabou comme il pouvait l'être auparavant. Désormais, les athlètes en parlent beaucoup entre eux."

Le profil des (ex-)athlètes est d'ailleurs même parfois un atout sur le marché du travail. "Certaines entreprises en engagent plusieurs. C'est notamment le cas de Renewi ou du consultant EY qui ont recruté plusieurs Olympiens. Le COIB est lui aussi une entreprise de sportifs. Trois athlètes qui ont participé aux JO travaillent aujourd'hui pour nous", sourit la responsable.