Le Grand Prix de F1 de Spa confirmé pour 2023, le circuit prépare son futur

Le Grand Prix de F1 qui se déroule ce weekend ne sera pas le dernier. Il reviendra en 2023 à une date à déterminer, a confirmé Formula One ce dimanche, mais pas d'assurance encore au-delà.

Au moment où les plaines des festivals se vident, ce dernier week-end d'août accueille encore un bon paquet de Belges. Le son sera un peu moins harmonieux, mais le spectacle devrait plaire tout autant. Jusque dimanche, Spa accueille une nouvelle fois les rois de la piste. Pour cette édition du Grand Prix, 360.000 personnes fouleront le bitume. Plus que pour un Pukkelpop ou un week-end de Tomorrowland. Un record.

Il est rendu possible grâce à la construction à l'inter-saison d'une toute nouvelle tribune, au-dessus du raidillon. "Cette année sert de transition. Sur les 360.000 personnes présentes, on comptera 300.000 spectateurs (100.000 par jour)", explique Amaury Bertholomé, le directeur du circuit, qui a pris ses fonctions il y a six mois. "Pour les accueillir, nous avons dû adapter le site, en revoyant les accès, les sorties, les chemins de circulation... À terme, on pourra atteindre les 120.000 visiteurs par jour, mais les autorités doivent encore valider les nouvelles installations. Ce week-end servira donc d'observation."

Le fiasco de l'année dernière en raison de la pluie n'a donc pas refroidi les fans de moteur. Ceux présents l'année dernière disposent de plusieurs avantages, mais ne pouvaient pas revendiquer un remboursement ou une place pour l'édition de cette année. "Nous n'assurons pas la direction de la course et donc les décisions qui en découlent", rappelle Vanessa Maes, la CEO de Spa Grand Prix. "Et il était impensable de ne pas payer les prestataires présents l'an dernier."

Dès mars, l'organisation affichait déjà complet. "Si on pouvait ouvrir davantage, on vendrait encore plus de tickets", assure la responsable de la course belge. "L'effet Netflix a joué un peu (en référence à la série à succès 'Drive to survive' sur le championnat de F1) et a permis d'accélérer les réservations. Mais même sans, on dépassait déjà les 80.000 tickets par jour. Ce n'est clairement pas le cas de tous les Grands Prix aujourd'hui", lance la directrice du Grand Prix.

Acquis pour 2023, mais après...

La phrase n'est pas lancée par hasard. Le GP 2022 pourrait bien être le dernier. En fin de contrat, Spa était toujours en balance avec plusieurs autres Grand Prix pour figurer au calendrier l'année prochaine. Depuis vendredi dernier, diverses sources annonçaient comme quasiment certaine la place de Francorchamps au calendrier 2023. Ce samedi, une nouvelle rencontre a eu lieu entre les responsables de Spa Grand Prix et les promoteurs de la Formule 1, affirme Le Soir. L’occasion pour Liberty Media de formuler une proposition ferme en vue de conserver le Grand Prix de Belgique au calendrier 2023.

Ce dimanche, Formula One a officiellement confirmé que le circuit ardennais figurera bel et bien au programme de la saison 2023. L’épreuve belge est donc sauvée… pour un an au moins ! Reste encore à déterminer la date du grand prix de l'an prochain. Mais l'avenir reste encore dans le flou.

"Nous avons le plus beau circuit du monde, le soutien des pilotes et nous sommes là depuis 1950, soit le début de la F1. On a donc une histoire, mais on sait aujourd'hui que cela ne suffit plus", estimait Vanessa Maes, mardi dernier.

"On n'a certainement pas attendu l'arrivée de Liberty Media pour mettre en place toutes nos activités. Mais nous n'étions sans doute pas assez chauvins et trop discrets sur ce que nous faisions." Vanessa Maes CEO de Spa Grand Prix

En attendant, Spa Grand Prix multiplie donc les initiatives pour mettre en avant l'intérêt de son organisation. En parallèle, de la course un paquet d'activités sont prévues, allant de l'organisation de DJ set, à différents shows, en passant par des offres VIP comme le "dinner in the sky". L'équipe de Mercedes profitera également de la course pour fêter les 55 ans de sa marque AMG. "Notre logistique et notre organisation sont largement reconnues. On est parvenu l'année dernière à maintenir la course et accueillir 75.000 spectateurs. C'est désormais banal, mais il ne faut pas oublier que l'an dernier, nous étions le premier évènement de masse en Belgique avec des 'covid safe ticket'. Il n'y a pas eu de problèmes ni de cluster", explique la responsable qui avance fièrement les atouts de son organisation. "On n'a certainement pas attendu l'arrivée de Liberty Media pour mettre en place toutes nos activités. Mais nous n'étions sans doute pas assez chauvins et trop discrets sur ce que nous faisions."

Malgré les efforts, le soutien financier public à l'événement reste indispensable. En guise de réponses, les dirigeants renvoient systématiquement à l'étude menée par Deloitte sur les retombées économiques de l'organisation d'un GP. Le consultant avait estimé en 2017 que ces dernières tournaient autour des 30 millions d'euros. "Une nouvelle étude a été commandée. Elle sera dévoilée en octobre. Il était nécessaire de refaire le point. C'est d'autant plus important avec les récents investissements et l'augmentation de la capacité maximale", explique Vanessa Maes.

"Si on ne tient pas compte de ces deux dernières années de covid où nous avons dû faire avec quatre mois d'exploitation en moins, nous sommes dans le vert." Amaury Bertholomé CEO de circuit de Spa Francorchamps

À côté du Grand Prix, l'activité est dense. La piste est occupée environ 25 week-ends par an. 165 'trackdays' se déroulent également chaque année. "C'est ce qui rapporte le plus au circuit", glisse Amaury Bertholomé. Autrement dit, la piste est presque constamment occupée, les responsables pouvant exploiter le circuit du 15 mars au 15 septembre. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires du circuit tourne autour des 14 millions d'euros, auxquels viennent s'ajouter 3 millions d'euros d'aides annuelles de la région. "Si on ne tient pas compte de ces deux dernières années de covid, où nous avons dû faire avec quatre mois d'exploitation en moins, nous sommes dans le vert", explique le responsable des lieux.

Revoir le permis