Le Mémorial Van Damme fait son retour presque à la normale

Année olympique oblige, le nombre de vedettes récemment mises en lumière devrait néanmoins attirer les foules. Selon les organisateurs, au moins 32 athlètes ayant décroché une médaille aux Jeux de Tokyo seront présents à Bruxelles. Les sprinteuses Elaine Thompson et Shericka Jackson ou encore le perchiste Mondo Duplantis ont notamment confirmé leur présence. Côté belge, la très attendue Nafi Thiam s'alignera en saut en hauteur, l'une de ses spécialités. Eline Berings profitera également de l'événement pour mettre un terme à sa carrière. À côté de la médaillée d'or et de la Gantoise, l'ensemble des médaillés belges et top 8 à Tokyo seront également mis à l'honneur lors d'une cérémonie prévue durant la soirée.