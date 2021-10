Le régime fiscal du foot belge en ballottage: un match à 200 millions d'euros

Au moment où une nouvelle série de révélations continue d’exposer les dessous honteux du sommet du football belge, le gouvernement se penche sur le régime de faveur accordé aux footballeurs et à leurs clubs. Mais ce régime sera-t-il vraiment remanié?

Un contrôle plus strict des agents de joueurs et une réforme des avantages accordés aux sportifs professionnels et clubs de sport: c’était un des passages remarqués de l’accord du gouvernement Vivaldi il y a un an. Le monde politique se retrouve régulièrement sous pression pour réduire les avantages sociaux et fiscaux dont bénéficient les footballeurs et les clubs depuis des décennies. C’est devenu un sujet politique avec l’Opération Zéro de 2018, l’enquête judiciaire sur les matchs truqués, le blanchiment d’argent et la fraude découverts au sommet de notre football.

Des parties importantes de l’enquête ont été clôturées après trois ans. On s’attend à ce que des dizaines d’individus soient mis en cause dans les prochaines semaines. En guise d’échauffement, de nouveaux détails ont fuité sur la façon avec laquelle notre football a déraillé moralement et fiscalement. Cela va de matchs truqués avec des pots-de-vin sous la forme de montres de luxe à des systèmes de blanchiment d’argent.

Ce timing coïncide avec un nouveau momentum politique. Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), et son collègue des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke (Vooruit), ont – comme le prévoit l’accord de gouvernement – fait des propositions de réforme de ce régime favorable. Ces propositions s’inscrivent dans le cadre du conclave budgétaire en cours.

Si le gouvernement décide de supprimer la réduction des cotisations sociales et le non-paiement du précompte professionnel, cela pourrait lui apporter 200 millions d’euros. Dans ses tableaux budgétaires, le Premier ministre Alexander De Croo semble toutefois ne pencher que pour la réduction des avantages au niveau de l’ONSS, mais les socialistes, les verts et le CD&V regardent également du côté du précompte professionnel réduit.

Le problème est que le système s’applique à l’ensemble du sport professionnel. Alors que la réforme vise les millionnaires du football belge, elle s’appliquera également aux cyclistes professionnels comme Wout Van Aert et Remco Evenepoel, et à la championne olympique Nina Derwael. Or, après sa médaille d’or remportée à Tokyo, tout le monde s’accordait à dire que la gymnaste gagne très peu. Le monde politique doit donc trouver un système qui ne fasse aucune discrimination entre les sportifs, mais qui épargne les petits revenus.

Depuis que la crise du coronavirus décime les revenus des clubs – soit depuis 18 mois – certains se demandent si le moment est bien choisi pour réduire ces avantages. De plus, une période de transition s’impose, avec comme conséquence que cette réforme ne profitera pas immédiatement aux caisses de l’État.

En Flandre, tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut réduire ces avantages, bien que les ambitions soient tempérées du côté des bancs du gouvernement. Mais, côté francophone, le sujet ne fait pas débat. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a déclaré publiquement qu’il ne souhaitait pas toucher à ce régime de faveur. Même la gauche, représentée par le PS et le PTB, ne semble pas enthousiaste.

Mais de quoi s’agit-il? Les discussions portent sur deux systèmes: le premier concerne la Sécurité sociale et le second les impôts. Les deux portent chaque année sur 200 millions d’euros.

Aide-ménagère

Les cotisations sociales des sportifs professionnels sont en principe les mêmes que celles des autres citoyens: 13% à charge des salariés et 25% à charge de leur employeur. La différence, c’est que pour les sportifs professionnels, ces montants ne sont pas calculés sur le salaire brut – comme c’est le cas des citoyens ordinaires – mais sur un montant plafonné à 2.474,22 euros par mois. En d’autres termes, peu importe ce que gagne un sportif, son employeur paie mensuellement un maximum de 942 euros à l’ONSS, c’est-à-dire moins qu’une aide-ménagère, comme se plaisent à rappeler les détracteurs de ce système.

942 euros Peu importe ce que gagne un sportif, son employeur paie mensuellement un maximum de 942 euros à l’ONSS.

Cette réduction de charges sociales a été décidée dans les années 1960 pour les cyclistes professionnels, qui complétaient leur salaire avec de nombreuses primes. Cette situation a provoqué de nombreux litiges avec le fisc concernant le montant imposable. Le régime de faveur a ensuite été étendu aux footballeurs professionnels – qui reçoivent aussi de nombreuses primes – et enfin à tous les sportifs professionnels. Une autre raison est que, dans les années 1970, de nombreux clubs de football n’étaient rien de plus que des ASBL désargentées. Mais aujourd’hui, ces clubs sont des entreprises à part entière qui bénéficient de nombreuses sources de revenus, de la billetterie au merchandising, en passant par les droits de retransmissions TV et les indemnités de transferts.

Au moment de l’introduction de la baisse des cotisations sociales, les footballeurs professionnels n’avaient qu’un accès limité à la Sécurité sociale. Mais le régime de faveur est resté en place alors que leurs droits sociaux se sont considérablement améliorés.

Viennent ensuite les avantages fiscaux. Depuis 2007, les jeunes sportifs professionnels bénéficient d’un taux d’imposition préférentiel à l’impôt des personnes physiques. Les sportifs de moins de 26 ans paient 16,5% sur la première tranche de revenus jusqu’à 20.360 euros. Les autres paient un taux de 33% sur cette première tranche. Ces taux sont inférieurs à ceux des travailleurs ordinaires.

Parallèlement, les clubs bénéficient d’une exonération du versement du précompte professionnel. Normalement, les entreprises retiennent la moitié des salaires et le reversent à l’État. Chez les sportifs professionnels, leurs employeurs – les clubs – ne doivent verser que 20% du salaire. Ils conservent le solde. Chez les sportifs de moins de 16 ans, la somme totale leur revient. Chez les autres, la moitié du montant est consacrée à la formation des jeunes. Mais vu que la notion de formation n’est pas toujours claire, le système peut être facilement détourné. Une simulation de la rédaction révèle que les clubs de football tirent la majeure partie de leurs bénéfices du précompte professionnel.

Cet avantage a été accordé parce qu’il existait autrefois en Belgique un régime fiscal spécifique pour les sportifs belges et étrangers. Les athlètes, mais aussi les artistes, qui se produisaient occasionnellement dans notre pays ont bénéficié d’un régime de faveur.

Les clubs belges ont interprété cette règlementation de manière très large. Les étrangers ont continué à profiter du régime de faveur, même s’ils jouaient chez nous depuis des années. En conséquence, le sport belge a connu un énorme afflux d’étrangers et les jeunes issus des formations ont vu leurs chances se réduire. Les clubs ont également fait l’objet de redressements fiscaux à cause du manque de clarté au niveau du statut de leurs joueurs.

C’est pourquoi un nouveau régime a été introduit en 2007: l’exonération de 80% du précompte professionnel, destinée à mettre fin à la discrimination entre les sportifs belges et étrangers. Par ailleurs, il fallait trouver un système fiscalement attrayant pour les jeunes joueurs.

Club de basket d'Ostende

Selon des personnes proches du dossier, cette mesure fiscale aurait été décidée à l’instigation de Johan Vande Lanotte (Vooruit) pour aider le club de basketball d’Ostende à offrir des salaires plus concurrentiels à ses joueurs américains. L’an dernier, Vande Lanotte a également été nommé membre d’un groupe d’experts par la Pro League, la structure faîtière de notre football professionnel. Ces experts devaient élaborer des propositions pour conserver une partie du régime de faveur social et fiscal, avec en contrepartie des mesures destinées à rendre le football professionnel plus "propre".

Le football n’est pas la seule discipline sportive à bénéficier d’un précompte professionnel réduit. Des régimes comparables existent pour le personnel scientifique, l’horeca ainsi que le travail en équipe et de nuit. En ce qui concerne le football, ces avantages ont un effet pervers. Alors que l’avantage fiscal doit offrir plus de chances aux jeunes Belges, il permet d’attirer encore plus d’étrangers sur nos terrains. Les faibles coûts salariaux séduisent les investisseurs étrangers qui transforment nos clubs en showrooms de jeunes talents pour les grands championnats étrangers.

Cette tendance est encore renforcée par un système belge particulier. Les jeunes footballeurs originaires de pays situés en dehors de l’UE peuvent jouer pour un salaire minimum (86.592 euros) beaucoup plus bas que dans les pays voisins, où l’on exige rapidement un salaire de plusieurs centaines de milliers d’euros brut par an.

Au plus haut niveau du marché, l’avantage fiscal fait grimper les salaires, année après année. Selon l’étude annuelle du consultant Deloitte, le salaire moyen est passé à 249.000 euros brut.

Ce que l’on sait moins: les joueurs de football bénéficient également d’un système de pension avantageux. Les clubs doivent chaque année verser un montant dans une assurance-groupe. Ce montant est proportionnel au salaire. Il s’agit de sommes oscillant entre 150 et plus de 100.000 euros par an.

Pension complémentaire

Les joueurs peuvent percevoir leur pension complémentaire à partir de 35 ans. Le capital est soumis à une taxe de 20%, des cotisations ONSS de 3,6%, une cotisation de solidarité de 2% et la taxe communale, ce qui représente environ 25% du montant brut. Les travailleurs ordinaires ne peuvent percevoir leur pension complémentaire avant l’âge de 60 ans à un taux d’imposition qui varie entre 10 et 20%.

Il est impossible de connaître les montants investis dans les fonds de pension. L’épargne-pension pour les footballeurs est répartie sur plusieurs compagnies d’assurance comme Baloise, les Assurances Fédérales, Allianz et AG Insurance. Il est intéressant de noter que les clubs ne peuvent recevoir leur licence (pour leur participation au football professionnel) et leurs droits de retransmission TV que s’ils ont rempli leurs obligations en matière d’assurance-groupe et de cotisations sociales.

Le régime de retraite des joueurs de football est connu comme le "deal Assubel". On peut y voir la main de l’ancien président de la Pro League, Michel D’Hooghe du Club de Bruges, et de l’ancien ministre des Pensions et fan de toujours Jean-Luc Dehaene (CD&V). L’assureur Assubel – aujourd’hui filiale d’Allianz – était également sponsor du club entre 1985 et 1992. D’après les initiés, ce timing ne serait pas entièrement l’effet du hasard.

Pendant des décennies, le football roi a bénéficié des largesses de politiciens bienveillants. Dans les cercles proches du football, on reconnaît que le lobby du foot n’a pas perdu beaucoup de son pouvoir.

53,6 millions d'euros Pour le premier semestre 2020, les clubs professionnels affichent une perte nette totale de 53,6 millions d’euros.

Un autre constat frappant est que, malgré tous les soutiens sociaux et fiscaux, les clubs ne sont pas très prospères. Pour le premier semestre 2020, les clubs professionnels affichent une perte nette totale de 53,6 millions d’euros. Seuls Genk, le Club de Bruges, Charleroi, Ostende, le FC Malines et Waasland-Beveren sont dans le vert. Et la faute n’incombe pas uniquement à la crise du coronavirus. Deloitte s’attend à ce que la pandémie provoque un trou de 80 à 120 millions d’euros dans les revenus des clubs au cours des deux prochaines saisons.

Ces pertes renforcent l’argument selon lequel la suppression du régime de faveur sonnerait le glas des clubs. On peut aussi inverser ce raisonnement. Comment expliquer que, malgré ces centaines de millions d’euros de soutien public, les clubs n’arrivent pas à garder la tête hors de l’eau malgré une gestion "professionnelle"?

Et ailleurs en Europe ? Les footballeurs bénéficient-ils partout d’un régime aussi favorable qu’en Belgique ? Il n’est pas facile de comparer les régimes fiscaux. De plus, les bons joueurs professionnels sont des nomades qui mènent leur carrière dans des clubs partout en Europe et parfois même en dehors, où ils bénéficient d’un large éventail de systèmes sociaux et fiscaux.

Aide d’État illégale

Malgré tout, force est de constater que la Belgique est un paradis social et fiscal. Nulle part ailleurs on ne retrouve une exonération aussi importante du précompte professionnel. D’autres pays européens prévoient des avantages au niveau des cotisations sociales, mais moins importants et souvent, ils ne sont pas réservés exclusivement aux sportifs professionnels.

Par contre, avec un taux moyen de 50%, les footballeurs belges paient le taux le plus élevé d’Europe à l’impôt des personnes physiques. Contrairement à l’Italie et à la France, les joueurs professionnels étrangers ne peuvent chez nous faire appel aux régimes fiscaux favorables pour les expatriés ou résidents étrangers fortunés. Le football belge souligne également qu’à l’étranger, les subsides sont moins directs, mais que des sommes importantes sont redistribuées dans le football via entre autres les stades et les infrastructures. Les experts s’accordent cependant à dire que notre pays est plus généreux envers le football que la plupart de nos voisins.

Si le monde politique belge ne s’attaque pas à ce régime de faveur, l’Europe pourrait s’en charger. Lors d’un contrôle en 2015, la Commission européenne a constaté que ce régime n’avait jamais été notifié et qu’il constituait donc une aide d’État illégale. Il suffit qu’une plainte soit introduite auprès des instances européennes pour que le système s’écroule et que les clubs soient obligés de rembourser toutes les aides considérées comme illégales. Vu que l’Europe peut remonter dix ans en arrière, la facture pourrait se monter à plusieurs milliards d’euros et donner le véritable coup de grâce à notre football...