Le sauvetage financier du RSC Anderlecht, une opération à 93 millions

Attendu depuis des mois, l'accord entre les actionnaires du RSCA pour sauver le club a enfin été signé. Il comprend une restructuration de la dette et une injection de capital pour un montant total de 93 millions d'euros.

En plein redressement sur le plan sportif (le club doit toutefois assurer sa qualification pour les ½ finales de la Coupe de Belgique ce jeudi soir), le Sporting d'Anderlecht voit également sa situation financière s'améliorer nettement. Fort endetté et affichant des pertes cumulées de 63 millions au cours de la période 2018-2020, le RSCA a vu ses actionnaires se mettre enfin d'accord sur son sauvetage financier après des mois d'atermoiements.

L'accord comprend une restructuration de la dette et une injection de capital pour un montant total de 93 millions d'euros. Dans un premier temps, l'actionnaire principal Marc Coucke annule 51 millions de dettes du club d'un seul coup. Cela passe par une conversion de 18 millions d'euros de dette en capital. Les 33 millions restants bénéficieront d'un report de remboursement par le biais d'une clause dite de "retour à une meilleure fortune". Il ne sera remboursé que si le club a suffisamment de liquidités. Les mauve et blanc ne sont donc quasiment plus endettés, à peine un emprunt bancaire de moins de 10 millions.

Augmentation de capital

Le club belge le plus titré bénéficie ensuite d'une augmentation de capital de 42 millions d'euros. La majorité (24 millions) est injectée par le duo Wouter Vandenhaute, président du club, et Geert Duyck, managing partner du géant du capital-investissement CVC, via la structure "Mauvavie". Marc Coucke a également mis la main au portefeuille. Avec son associé Joris Ide, l'homme avec lequel il avait repris le club fin 2017, il a mis 11 millions dans la cagnotte. Le solde vient de Steven Buyse, patron du bureau bruxellois de CVC, qui met 5 millions sur la table, et d'un nouvel investisseur, Michaël Lavrysen, autre homme fort de CVC, qui investit à hauteur de 2 millions.

Nouveau CEO

Autre changement de taille, Michael Verschueren, ex-directeur sportif du club, et Johan Beerlandt, ex-patron de Besix, ont décidé de vendre leurs parts dans le club à Marc Coucke. Michael Verschueren reste administrateur, tout comme Etienne Davignon. L'actionnariat d'Anderlecht se compose désormais comme suit: Marc Coucke et Joris Ide sont majoritaires, le duo Vandenhaute-Duyck détient plus de 25%, Steven Buyse, Michaël Lavrysen, la famille Davignon et les filles de Roger Vanden Stock, ancien propriétaire d'Anderlecht, possèdent le solde.