Le "Star index": qui est le meilleur joueur de l'Euro 2020?

Le "Star Index" est le résultat d'une analyse de données exclusive basée sur un éventail de données des joueurs - des buts et tirs au but, aux passes et passes décisives en passant par les tacles et la possession de balle - provenant de 20.000 matchs joués en club ou en équipe nationale depuis la Coupe du monde 2018. Pendant l'Euro, suivez ici les joueurs qui excellent et grimpent dans les classements, ou ceux qui jouent en-dessous de leur niveau habituel. Après les 55 matchs du championnat européen, nous pourrons élire un homme du tournoi, basé sur notre indice de star.