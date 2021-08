Leo Messi jongle avec les NFT et les cryptos

Le joueur a dévoilé trois œuvres numériques réalisées en collaboration avec l’artiste australien Bosslogic. Le projet est sobrement baptisé "The Messiverse" et est lancé avec la plateforme Ethernity qui gère la cryptomonnaie du même nom. Un beau coup de pub qui ici aussi a fait décoller le cours de la monnaie en question. Mais revenons à l’art et aux trois objets dévoilés. Le premier s’intitule "L’homme du futur", représente le joueur en homme bionique, le deuxième, "Worth the Weight", est la symbolique d’Atlas, et enfin le troisième, "The King Piece", représente Messi comme un dieu du foot. Un dieu sur les terrains physiques et numériques.