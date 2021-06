Les comptes du foot pro toujours aussi problématiques

Une semaine après le sacre du Club de Bruges, le football belge fait le point. Comme elle en a désormais pris l'habitude, la Pro League est revenue en collaboration avec le consultant Deloitte sur le bilan financier de la saison précédente (2019-2020). L'année dernière, le rapport avait particulièrement piqué les yeux, avec des pertes records qui grimpaient à plus de 91 millions d'euros.

En fin de compte, toutefois, le bilan reste bien dans le rouge avec une perte totale de 54 millions d'euros pour l'ensemble des clubs professionnels. Un club de plus est néanmoins sorti bénéficiaire de l'exercice. Ils sont six à avoir déposé des résultats dans le vert à la Banque Nationale. Pas vraiment de quoi lever les bras en l'air. D'autant plus lorsqu'on le jette un œil sur les raisons de l'amélioration.