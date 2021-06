Les Diables s'imposent dans la douleur face à un valeureux Danemark

Les Diables Rouges ont souffert face au Danemark, jeudi soir, à Copenhague. Enfoncée en première mi-temps, la Belgique a fini par remonter la pente après la pause à la suite de la montée au jeu de ses stars De Bruyne, Hazard et Witsel, le premier marquant même le but de la victoire sur une passe du second.