Les Ducks battus par les canards d'Argenteuil

Les hardes de cervidés, les canards et les poules étudiés au Domaine d'Argenteuil (et environs) par la Fondation Jean-Marie Delwart peuvent continuer à vaquer sans soucis. L'ancien CEO du holding Floridienne, connu pour son amour des animaux et sa passion pour l'éthologie, a en effet gagné le recours qu'il avait intenté devant le Conseil d'État pour empêcher le club de hockey voisin, le WatDucks, de venir empiéter sur les terrains bordant le domaine autour du château ayant naguère abrité Léopold III et la princesse Lilian.