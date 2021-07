Les premiers Jeux Olympiques sans public sont ouverts

Une habile décoration des 68.000 sièges du stade National a permis de limiter l'effet de vide. Moins de mille privilégiés (dirigeants et médias) ont pu assister à une cérémonie plutôt sobre où les tableaux à la belle esthétique japonaise ne manquaient pas de poésie. Une allusion au report d'un an de l'organisation et au Covid-19 a été évoquée sous la forme d'un écran qui s'éteint progressivement, devient noir et d'une prise électrique que l'on rebranche qui rallume l'écran.