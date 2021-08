Malgré la crise, les Belges en quête d'or aux Jeux paralympiques

Les Jeux paralympiques débutent officiellement ce mardi alors que la pandémie atteint des sommets au Japon. 32 athlètes et équipes belges espèrent ramener une médaille.

Un peu plus de deux semaines après avoir éteint la flamme olympique, Tokyo redevient le rendez-vous du sport international. Ce mardi débute les Jeux paralympiques dans la capitale nippone. L'évènement qui s'étalera sur 13 jours est réservé aux athlètes porteurs d'un handicap physique, mental ou psychique. Organisés pour la première fois en 1960, les paralympiques en sont à leur 16e édition. Cette année, 22 sports sont repris à l'agenda. À l'exception de deux disciplines, l'ensemble des sports sont pratiqués aux Jeux olympiques. Cette année, 4.400 athlètes issus de 130 pays se disputeront une médaille. Par rapport à Rio, trente pays de moins ont envoyé une délégation. On est également très loin de la participation aux Jeux olympiques qui ont compté, cette année, des sportifs en provenance de 206 pays. Au total, 539 épreuves se dérouleront. Un nombre bien plus élevé que le nombre de sports repris, qui s'explique par le fait que certaines disciplines sont pratiquées plusieurs fois avec des athlètes ayant un handicap plus ou moins prononcé.

Le Japon en pleine crise

Les tests imposés aux athlètes seront plus nombreux et l'organisation invite notamment les participants "à manger seuls, sans parler"

Comme pour les JO, les paralympiques ne font pas que des ravis au Japon. Le pays vit actuellement sa vague de contamination au covid la plus importante depuis le début de la pandémie. Ces derniers jours, le nombre de contaminations quotidiennes a atteint les 25.000. Relativement épargnée jusqu'ici, la situation au Japon se détériore, notamment à cause de la campagne de vaccination qui a pris beaucoup de retard. Si l'organisation des JO a été un succès malgré la crise, cette édition des paralympiques sera donc encore davantage soumise aux exigences sanitaires. Les tests imposés aux athlètes seront plus nombreux et l'organisation invite notamment les participants "à manger seuls, sans parler". Le relais censé amener la flamme paralympique jusqu'au stade a, lui, été annulé. Avant même le début officiel de l'évènement, 131 participants ont déjà été testés positifs au covid. Les organisateurs se défendent néanmoins d'avoir une quelconque responsabilité dans l'accélération de la pandémie dans le pays. Selon des spécialistes nippons, l'organisation des Jeux aurait toutefois engendré un relâchement général des efforts de la population.

À Rio, la Belgique était repartie de la capitale brésilienne avec un bilan exceptionnel de onze médailles, dont cinq en or.

Côté belge, la délégation comptera pour cette édition sur 32 athlètes et équipes. À Rio, la Belgique avait envoyé trois athlètes de moins. Nos représentants étaient repartis de la métropole brésilienne avec un bilan exceptionnel de onze médailles, dont cinq en or. Le résultat avait permis à la Belgique de se classer à la 25e place au classement des médailles. S'il sera compliqué de faire aussi bien, les chances de médailles sont bien réelles. Parmi les candidats à un métal précieux, la Belgique pourra compter sur Peter Genyn qui était revenu de Rio avec l'or sur le 100 m et le 400 m en sprint en fauteuil. Michèle George, qui portera le drapeau belge avec Bruno Vanhove, fait également partie des favoris en équitation. Il y a cinq ans, elle avait obtenu une médaille d'argent et une d'or en individuel et en freestyle.

L'or pour Joachim Gérard?

Joachim Gérard, le joueur de tennis en fauteuil de 32 ans, est également en grande forme ces derniers mois. Après avoir remporté l'Australian Open et Wimbledon, il semble en bonne condition pour faire au moins aussi bien que sa médaille de bronze à Rio. Pour cette édition, la Belgique ne pourra, par contre, plus compter sur Marieke Vervoort qui avait également rapporté deux médailles à notre pays. Atteinte d'une maladie dégénérative, la Brabançonne avait annoncé en 2019 son souhait de mettre fin à sa souffrance. Elle a choisi l'euthanasie à 40 ans le 22 octobre 2019.