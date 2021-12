Max Verstappen, la folie lui donne des ailes

Depuis dimanche, la F1 a un nouveau roi. À 24 ans, Max Verstappen remporte son premier titre. Le nouveau champion a devancé Lewis Hamilton sur la piste. Au niveau financier, l'avance est toujours en faveur du Britannique.

Les fans de formule 1 n'avaient plus autant vibré devant leur écran depuis un sacré nombre d'années. Après un championnat complètement fou et deux candidats au titre avec le même nombre de points sur la ligne de départ du dernier Grand Prix, la F1 a un nouveau roi. À 24 ans, Max Verstappen a remporté son premier sacre ce dimanche à Abu Dhabi, quelques centaines de mètres devant Lewis Hamilton, l'homme fort de la F1 depuis une grosse décennie, durant laquelle il a remporté sept titres.

Réputé, voire critiqué, pour sa fougue, le Néerlandais né en Belgique s'est retrouvé très jeune derrière un volant. Ses premiers exploits ont lieu sur les pistes de karting, sous l'œil attentif de sa maman, ancienne championne de la discipline et de son papa, ex-pilote de F1, lui aussi. Les débuts de Max en Formule 1 se feront chez Toro Rosso, la seconde écurie de Red Bull.

Dès ses débuts, il enchaîne les records. Il est ainsi le plus jeune pilote à avoir foulé la piste à bord d'une F1, à seulement 17 ans. À l'époque, il n'a pas encore le permis de conduire. Un an plus tard, il remporte sa première victoire, qui fait de lui le plus jeune pilote à terminer au sommet d'un podium. Au fil des années, Mad Max confirme et termine quatrième du championnat en 2018, puis troisième les deux années suivantes.

Sponsoring discret

Voilà pour le premier bilan de la jeune carrière du Néerlandais. Du côté professionnel et financier, cela roule pas mal non plus. Selon Forbes, son salaire annuel de base serait de 25 millions de dollars. Un montant identique à celui du vieillissant Fernando Alonso, mais bien loin des 55 millions de dollars de Lewis Hamilton. C'est toutefois cinq fois plus que son coéquipier Sergio Pérez.

Verstappen peut également compter sur d'intéressants bonus qui lui auraient permis de glaner en tout 42 millions de dollars cette saison. Bien que les pilotes de Formule 1 intéressent moins les grandes marques que les stars de tennis ou de basket, Max Verstappen récupère également chaque année, un million de dollars de sponsoring. Ses principaux partenaires sont la chaîne de magasins néerlandaise Jumbo, l'opérateur Ziggo, ou encore la marque de vêtements G-Star. Comme pour le salaire, sur ce tableau, son concurrent Lewis Hamilton le bat, là encore avec une confortable avance. Cette année, les contrats du Britannique lui auraient permis d'engranger 12 millions de dollars via des partenariats avec notamment Tommy Hilfiger, Bose et Puma.

Superstar

Deux magasins et un site en ligne vendent des boules de Noël, des bavoirs ou des chaussettes en l'honneur du célèbre numéro 33.

Verstappen peut en revanche s'appuyer largement sur ses fans. Le pilote est une superstar dans son pays. Son nom est même devenu une marque qui se vend plutôt bien.

Alors que les autres pilotes passent par le site de leur écurie pour exploiter leur image auprès des fans, le pilote dispose de deux magasins et d'un site en ligne, rien que pour la vente de produits à son effigie. L'occasion d'acheter les classiques casquettes et t-shirts, mais aussi des boules de Noël, des bavoirs ou des chaussettes en l'honneur du célèbre numéro 33. La marque MV (ses initiales) joue même les agences de voyages et propose aux fans des formules tout compris pour aller voir leur héros. Tout est prévu: les places dans les célèbres tribunes dédiées à la vague orange, le t-shirt et les goodies.