Mehdi Bayat ne rempilera pas comme président de l'Union belge de football

Également CEO du Sporting de Charleroi, il a annoncé sa décision au cours de la présentation du nouvel entraîneur des Zèbres, Edward Still. "Je me recentrerai sur le Sporting", a-t-il déclaré. "Je dois être plus présent à Charleroi et ce, dès maintenant. Je vais me consacrer à 100% à Charleroi et me concentrer sur ma ville, mon club."