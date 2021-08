Messi signe au PSG, qui dépense toujours sans compter

Lionel Messi est arrivé à Paris ce mardi. Pour le Paris SG, une nouvelle ère s'apprête à s'écrire et le fair-play financier n'est pas une inquiétude.

C'est officiel! Enfin presque. Lionel Messi, le légendaire attaquant argentin, désormais ex-joueur du FC Barcelone, a posé ses valises à Paris devant une foule en liesse ce mardi . Son contrat - estimé autour de 40 millions d'euros par an sur deux ans - devrait se signer dans les prochaines heures. Le quotidien français L'Équipe annonce qu'un "accord total" aurait été trouvé.

Le Barça voit ainsi partir sa poule aux œufs d'or pour de bon, après 18 ans de bons et loyaux services. Pour rappel, le club catalan n'était pas en mesure de re-signer sa star (même gratuitement), la faute à une masse salariale dépassant le nouveau plafond imposé par la ligue espagnole de football (Liga) . Une situation qui aurait pu être évitée si le joueur argentin avait accepté de prolonger son contrat avant la fin de la saison écoulée.

Fair-play financier

Ensuite, le fair-play financier n'impose pas de règles concernant la masse salariale. Et le Paris SG est probablement la seule équipe au monde avec les reins suffisamment solides pour absorber un tel salaire. "Le fair-play financier demande que l'on s'assure de la rentabilité de l'investissement pour le club", rajoute Jérôme Bouchat, directeur commercial du bureau d’études Nielsen Sports. "Et les retombées pour le Paris SG, rien qu'en termes de merchandising, seront énormes. Cela est facile à prouver pour le club", poursuit-il. Parallèlement, les partenaires du club et de la Ligue 1, se frottent les mains.