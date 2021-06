Naomi Osaka, la championne triste...

Au revoir et merci. Après seulement un tour à Roland-Garros, Naomi Osaka quitte déjà le tournoi parisien. La Japonaise avait pourtant remporté sans trop de problèmes son premier match face à la Roumaine Patricia Maria Tig. Aucun problème physique n'est à déplorer non plus. La raison de son retrait est psychologique. Avant même le début du tournoi, la joueuse d'une mère japonaise et d'un père haïtien avait précisé qu'elle ne donnerait pas la moindre interview aux journalistes, comme l'exige pourtant le tournoi. Après avoir évité la salle de presse à l'issue de son premier match, la joueuse fut sanctionnée d'une amende. Mais l'avertissement n'a visiblement pas vraiment eu l'effet escompté. Lundi, la joueuse a annoncé préférer renoncer au prestigieux tournoi plutôt que d'accepter d'affronter la presse.