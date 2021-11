Passe d'armes entre le Fédéral et le monde du foot sur le statut fiscal

Un avant-projet de loi provoque l'inquiétude du football belge, qui doit trouver près de 30 millions d'euros par an pour être dans les clous de la réforme du statut des sportifs pro.

Après plusieurs semaines de négociations feutrées, les discussions entre le monde du football et le gouvernement fédéral pour parvenir à une augmentation de la participation du sport professsionnel ont pris un tour plus tendu, ce mercredi.

Tout a commencé ce matin par un article du Morgen, précisant que, selon le projet de réforme fiscale du sport professionnel porté par le Fédéral et, ici, par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), les clubs de foot verront leur abattement fiscal limité à quatre millions d'euros. Le projet de loi prévoit ainsi que les clubs ne pourront plus exonérer fiscalement que 4 millions d'euros sur les salaires. Une manière de viser surtout les grands clubs. Ainsi, par exemple, le Club de Bruges, qui ne paie que 3 millions au fisc sur un budget salaires de 30 millions d'euros, devra l'année prochaine verser 8 millions de plus au fisc. Sa ristourne fiscale passera ainsi de 12 à 4 millions d'euros.