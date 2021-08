Quand Ocon gagne sur le circuit, Alpine jubile en dehors

Lancée cette année, la célèbre marque de voitures de sport a repris la place laissée vacante par Renault, qui était revenu sur le circuit depuis 2016. Dans les faits toutefois, il s'agit plus d'une vraie stratégie marketing que d'une simple reprise. Alpine a été lancée en 1955. La marque au losange en est devenue l'actionnaire majoritaire dans les années 1970 avant d'en devenir l'unique propriétaire. À la grande époque, la marque sortait un bon millier d'exemplaires par an, avant de s'éteindre en 1995. Après deux bonnes décennies d'hibernation, la marque a fait son retour fin 2017.

Campagne marketing géante

Si la marque est iconique et dans le cœur de beaucoup de fans de moteurs français, il était nécessaire de la remettre au goût du jour et convaincre les jeunes générations. Comment? Pour Luca de Meo, le patron de Renault, cela passe par une bonne dose de visibilité. Et pour toucher un maximum de monde, la Formule 1 est la discipline idéale. La décision a donc été prise de mettre fin à l'écurie Renault à la fin de la saison dernière pour la remplacer par Alpine. Dans les faits, l'Alpine A521 n'est rien d'autre qu'une évolution de la Renault R.S.20, la voiture utilisée l'an dernier sur les circuits. Sous le capot, Renault est d'ailleurs toujours à la manette en fournissant son moteur.

Au-devant de la scène, Alpine nourrit de grandes ambitions. L'une d'elles serait notamment de toucher de nouveaux marchés et particulièrement celui de l'empire du Milieu. Renault n'y est aujourd'hui plus actif. Selon le journal français les Echos, s'attaquer au marché via Alpine serait d'ailleurs une stratégie plus qu'envisagée. Mais il faut d'abord s'y faire connaître. Tout semble donc pensé dans ce sens. À commencer par le choix des pilotes. À côté du Français, Alpine a fait revenir la star un peu vieillissante Fernando Alonso. L'Espagnol qui a remporté ses deux titres avec Renault a effectué son retour cette année. Au-delà de son rôle derrière le volant et de mentor pour le jeune Ocon, c'est aussi sa popularité et son histoire qui intéressaient les dirigeants d'Alpine. Très populaire, Alonso joue un rôle essentiel dans la communication de la marque.