Rédouane Zekkri, le Belge qui dope l'expansion de Basic-Fit

La chaîne de fitness low-cost a soif d’expansion. Elle vient de dégager plus de 300 millions dans ce but. Pour piloter cette opération, elle peut compter sur son COO, le Belge Redouane Zekkri.

Insatiable Basic-Fit. A peine ses salles ont-elles réouvert dans ses principaux marchés (les Pays-Bas mi-mai, la Belgique et la France le 9 juin) après des mois de fermeture qui ont plombé son chiffre d’affaires et ses résultats, que le géant néerlandais du fitness low-cost repart déjà à l’assaut de la croissance.

Pour ce faire, le numéro européen du secteur a levé près de 304 millions d'euros en émettant des obligations convertibles, qui peuvent être échangées contre des actions. L'argent levé sera également utilisé pour le fonctionnement au day-to-day de l'entreprise et le refinancement des prêts existants.

Basic-Fit qui compte à ce stade 905 clubs dans cinq pays (Pays-Bas, France, Belgique (192 selles), Luxembourg et Espagne) veut en ouvrir 105 nouveaux cette année. Mais ses objectifs sont bien plus ambitieux encore. Dans une présentation cette semaine aux investisseurs, la firme cotée en Bourse d’Amsterdam et dont un des grands actionnaire est le fonds 3i, estime pouvoir compter à terme 2000 clubs dans les cinq marchés où elle est présente, dont 300 en Belgique et au Luxembourg.

Comment expliquer de telles ambitions ? Notamment parce que, hormis les Pays-Bas, son marché domestique, les autres pays où Basic-Fit est présent sont qualifiés d’immatures. Il y a donc du potentiel. D’autant que, privé de muscu et de remise en forme pendant les confinements, de nombreux les adaptes de la discipline ont sans doute hâte de retrouver les salles.

2000 salles Basic Fit pense pouvoir à temre compter 2000 salles de fitness contre 905 actuellement

Cette stratégie d’expansion porte en grande partie la marque d’un Belge, Rédouane Zekkri. Ce diplômé de l’Ichec âgé de 46 ans est un fin connaisseur du secteur puisqu’il y a déjà passé plus de dix-sept ans. Après avoir occupé différents postes de management chez Passage Fitness First, il a rejoint HealthCity, l’ancêtre de Basic Fit, en 2008. Il y a occupé plusieurs postes de direction, comme country manager pour la Belgique et le Luxembourg, puis pour la France. Plus récemment, il a officié comme directeur de la stratégie et de l'expansion internationale.

Pragamatique et ouvert

Aujourd’hui COO, d’aucuns considèrent ce Bruxellois comme le vrai patron de l’enseigne. « Le fondateur et CEO René Moors lui laisse en tout cas beaucoup de latitude », témoigne Pierre Hermant, actuel patron de Finance Brussels qui a naguère accompagné Rédouane Zekkri dans le développement de l’enseigne en France. Pierre Hermant ne tarit d’ailleurs pas d’éloges envers celui qu’il considère comme un ami et un des managers qui l’a le plus impressionné. « Il est hyper brillant, assure-t-il ; c’est quelqu’un de très pragmatique mais en même temps il a une grande capacité d’écoute et sait déléguer. » On dit aussi de lui qu’il préfère prendre les choses en mains et aller sur le terrain plutôt que de faire appel à une armée de consultants. La culture low-cost sans doute.

La stratégie d’expansion de Basic Fit porte en grande partie la marque de Rédouane Zekkri

Et tout cas, les investisseurs semblent avaliser l’évolution de l’entreprise. L'action Basic-Fit évolue actuellement autour des 38 euros. Elle affiche une hausse de 27% depuis le début de l’année et évolue bien au-dessus de son niveau d'avant crise après s’être écroulée en mars 2020 au début de premier confinement. Depuis elle a gonflé de plus de 216%.