Le foot féminin, entre les victoires et la déroute

En atteignant les quarts de finale pour la première fois de son histoire, la Belgique a brillé comme jamais lors de l'Euro féminin cet été en Angleterre. La méthode Serneels et les prouesses de star à la Nicky Everard permettent enfin de miser sur une percée plus marquante encore du football féminin belge dans la cour des grands. Même si la sélection nationale actuelle est surtout le miroir néerlandophone de deux clubs en particulier, Anderlecht et Louvain.

Ça, c'est pour le côté le plus visible et, a priori, le plus accessible au grand public, surtout le plus néophyte. Car tout se joue en réalité au niveau des faces cachées du décor, et différemment des deux côtés de la frontière linguistique. Que ce soit sur le terrain, dans les vestiaires, les salles de réunion, les bilans financiers ou les huis clos des grands chefs. Mais aussi sur les bancs d'école et d'université, depuis les rêves d'enfance ou dans une chambre d'ado dont la vie de footballeuse n'a d'élite que le nom, bien qu'elle se calcule à temps plein et se construit sur des tas de sacrifices ... invisibles, eux aussi.

À 22 ans, Manyima Stevelmans est l'une des étoiles montantes du football. Etudiante en psychologie sportive, May est passée par le KRC Genk avant de rejoindre la Super league carolo en début de saison dernière. Déterminée à faire carrière dans le foot, elle est multilingue, observatrice et appréciée pour sa vitesse et ses capacité de duel.

Enquête en terrain mouvant

Plonger dans les coulisses du football féminin est une expérience à la fois singulière et déconcertante. Elle ne s'achève pour ainsi dire jamais puisque le milieu est en phase d'évolution permanente. On y découvre un monde à l'image de nos sociétés, inégalitaire, paradoxal, égocentré et orgueilleux. Indéniablement façonné par des décennies de passions, de luttes et de résistances, mais où les artisans des victoires et des avancées sont aussi parfois ceux qui freinent son envol et mènent aux défaites. Autrement dit, les maux du football d'élite féminin belge (et wallon en particulier) sont connus et la solution tient essentiellement en trois mots: création de marché.

À quelques minutes du match à domicile contre Alost en Super league le 22 décembre 2021. Pour leur grande première au stade du Mambourg, les Zébrettes ont goûté la victoire (2-0)

Comment y parvenir? Libéraliser, inclure des montants d'indemnités de transferts, des indemnités de formations, casser les codes, bousculer des règles surannées et placées sous la haute protection d'acteurs qui gagneraient pourtant à être moins exclusifs. C'est en tout cas ce qu'on a vécu et compris du côté du Sporting de Charleroi. Alors qu'il était élu à la tête de la Fédération belge de football (fonction pour laquelle il a refusé de percevoir la moindre rémunération, y compris en notes de frais), Mehdi Bayat a saisi la dynamique fédérale pour la décliner au niveau de son club. La section féminine d'élite du Sporting est née en 2020, menacée d'emblée par de fortes résistances en interne et secouée dans son développement par les effets imprévisibles de la crise sanitaire.

En dépit d'une qualité de jeu qui doit faire ses preuves et d'un projet qui manque encore d'unanimité, le principal atout du Sporting, en plus des ambitions de son dirigeant, reste sa zone géographique. Contrairement à la Flandre, où il y a plus de concurrence, en Wallonie, seuls le Standard Femina (en place depuis 1971) et Charleroi peuvent prétendre à avoir une équipe en Super league - et une réserve en D2 nationale qui prépare ensuite les filles à intégrer le championnat.

Beaucoup de clubs n'étaient pas d'accord de libéraliser, ils voulaient d'une certaine manière rester sur des principes propres à eux." Mehdi Bayat Administrateur-délégué du Sporting de Charleroi

Mais on a beau avoir une expérience de vingt ans dans le milieu, le football féminin reste un secteur très particulier et difficile à faire émerger, selon Mehdi Bayat. "On pense que si on s'en sort dans le football masculin, le foot féminin sera facile, mais je me suis rendu compte très rapidement que ça n'a rien à voir. Le monde amateur féminin, par rapport au monde professionnel qu'on veut mettre en place, était toujours très réticent et c'est vrai que là-dessus, la Fédération aurait pu être plus ferme. Je suis arrivé dans le foot féminin en me disant qu'on allait changer les manières de fonctionnement, pousser aux transferts des joueuses, essayer de créer une concurrence (...) J'étais même prêt à dépenser plus d'argent que les règles fixées, mais j'ai perçu que beaucoup de personnes l'ont mal pris. Beaucoup de clubs n'étaient pas d'accord de libéraliser, ils voulaient d'une certaine manière rester sur des principes propres à eux."

La présence de Mehdi Bayat avant le match contre Alost - ici à droite de l'image - et les mots d'attention des joueurs à l'égard de la sélection féminine ont été perçus comme des marques de "respect" et de "considération" par les joueuses.

C'est-à-dire? "Au niveau financier, par exemple, malgré le fait que Charleroi était prêt à proposer plus de contrats professionnels (les nouvelles normes imposent un minimum de trois contrats professionnels par équipe pour qu'un club intègre la Super league, NDLR), certaines filles n'étaient pas intéressées, en tout cas pas de cette manière-là. Je ne veux pas sous-entendre que d'autres clubs paient de l'argent au noir, mais, très clairement, il doit y avoir quelque chose qui ne correspond pas aux critères que nous voulions défendre à Charleroi, c'est-à-dire déclarer les contrats. J'étais très surpris la première année de constater que le Sporting de Charleroi était l'un des clubs qui avait le plus de contrats professionnels dans son équipe de Super league, soit quatre."

Il n'empêche, après l'euphorie et le chaos de la première année, le Sporting a voulu se doter de moyens supplémentaires en embauchant une figure emblématique du football belge, l'ancienne Red Flame Aline Zeler. Si l'effet d'une chute est généralement proportionnel aux attentes (la coach a médiatisé sa démission en plein milieu de saison, l'année dernière), l'attraction fut, pour certaines, immédiate.