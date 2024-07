Body Training Studio prévoit d'ouvrir 80 salles d'EMS en quatre ans

L'EMS est une technique de stimulation des muscles qui agit en générant des impulsions transmises via un réseau d'électrodes à proximité des muscles visés, dans le but de les contracter.

Fondée par l'ex-joueur de foot Daniel Camus, Body Training Studio estime le moment venu de démocratiser la pratique de l'électro-myostimulation (EMS) en Belgique et va lever des fonds.

Démocratiser la pratique de l'électro-myostimulation (EMS) en Belgique: tel est l'objectif poursuivi par la société bruxelloise Body Training Studio qui estime le moment venu de passer à la vitesse supérieure.

Créée par l'ancien footballeur professionnel Daniel Camus (RWDM, La Gantoise, Malines, Charleroi) en 2013, cette entreprise a déjà ouvert 27 salles dans notre pays et cinq autres en Espagne et aux Pays-Bas. Elle prévoit d'en ouvrir 80 de plus, dont 70 en Belgique, d'ici 2028.

L'EMS est une technique de stimulation des muscles qui agit en générant des impulsions transmises via un réseau d'électrodes à même la peau à proximité des muscles visés, dans le but de les contracter. Sous la direction d'un coach, le client (ou le patient) fait des exercices spécifiques tout en bénéficiant de cette stimulation supplémentaire. Ce système qui nécessite un équipement ad hoc, dont une combinaison conductrice, permet d'obtenir en 20 minutes le même résultat qu'un entraînement classique du corps qui prendrait jusqu'à quatre heures.

Vue en plein écran Aux yeux de Daniel Camus, fondateur de Body Training Studio, le marché belge est mûr pour passer d'une activité de niche à une situation de masse. ©Dieter Telemans

"En Allemagne, on compte déjà quelque trois millions de personnes qui pratiquent l'EMS, contre 40.000 en Belgique." Daniel Camus Fondateur de Body Training Studio

Benzema, Federer et Bolt l'ont adoptée

Cette méthode était surtout utilisée au début par des sportifs professionnels. Citons par exemple Roger Federer, Usain Bolt ou encore le footballeur Karim Benzema. Son utilisation s'est étendue non seulement aux sportifs amateurs, aux personnes soucieuses de se remettre en forme ou de perdre du poids, mais aussi à une série de patients en revalidation (articulations, tendons, ligaments, muscles, douleurs dorsales, etc.).

Aux yeux de Daniel Camus, c'est clair, le marché belge est mûr pour passer d'une activité de niche, réservée à un "happy few", à une situation de masse. "En Allemagne, on compte déjà quelque trois millions de personnes qui pratiquent l'EMS, contre 40.000 en Belgique", souligne-t-il. "De grands investisseurs internationaux ciblant les secteurs de la santé et du bien-être commencent à s'y intéresser, à l'instar de deux grosses acquisitions enregistrées récemment outre-Rhin et en France."

3,5 millions € Body Training Studio ouvre son capital avec pour but de récolter 3,5 millions d'euros.

Un groupe de presse intéressé

Pour financer la croissance qui accompagnera chez elle ce changement de paradigme, Body Training Studio a décidé d'ouvrir son capital à de nouveaux actionnaires via une levée de fonds.

Elle s'est fixée pour objectif 3,5 millions d'euros, qui correspondront à 35% de son capital, et a commencé à prospecter les investisseurs. "Parmi les profils intéressés figurent des fonds de private equity, des privés ainsi qu'un groupe de presse", lâche Daniel Camus sans vouloir en dire plus à ce stade. Son équipe entame une série de "roadshows" de présentation avec l'espoir de boucler l'opération en septembre prochain.

Le plan prévoit de passer de 27 à près de 100 studios d'EMS en Belgique, qui restera son principal marché, et d'en ajouter une dizaine d'autres aux Pays-Bas, où elle en a deux en master franchise, ainsi qu'en Espagne, où elle en compte trois. "On veut donner à tout le monde la possibilité de pratiquer l'EMS. On va lancer une campagne d'information pour mieux faire connaître cette technologie et adapter aussi nos prix", poursuit l'entrepreneur.

Les nouvelles salles seront animées par des coaches formés par Body Training Studio, qui a mis sur pied son académie. Elles seront en majorité détenues et exploitées en propre par la société. "Nous recevons tous les jours une ou deux demandes pour des franchises. Il y a une grosse demande, mais nous nous montrons exigeants quant à la qualité de nos franchisés. Nous allons développer le maximum de nouvelles salles par nos propres moyens", indique Daniel Camus.

4 millions € Body Training Studio table table sur un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros en 2024.

4.000 clients en majorité fidèles

Sa société sert aujourd'hui quelque 4.000 clients réguliers, pour la plupart liés par abonnement, avec un taux de rétention de 85%. On parle en effet d'engagement à long terme. "Pour maintenir les résultats obtenus grâce à l'EMS, il faut continuer à la pratiquer, c'est le principe même." La moitié de ses clients s'y adonnent dans un objectif de remise en forme, une autre moitié environ se répartit entre les sportifs amateurs et les personnes en convalescence, tandis que les sportifs professionnels ne représentent qu'une petite minorité.

À l'exception de son premier exercice et de 2017, Body Training Studio a terminé chaque année en bénéfice, que ses actionnaires ont à chaque fois réinvesti dans la société. Elle table pour cette année sur 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au capital, Daniel Camus a été rejoint en 2014 et 2015 par deux associés, Renaud De Decker et Jean-Charles Ullens de Schooten. Ils en sont restés à ce jour les trois copropriétaires.