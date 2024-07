La Belgique est-elle une grande nation olympique?

Avec sept médailles et 26 athlètes ou équipes dans le top 8 aux derniers Jeux, la Belgique brille-t-elle à l'international? A-t-on une chance d'atteindre le top 10 cette année? Retour sur les exploits de la Team Belgium.

Athlétisme, aviron, badminton, boxe... Plus de 10.000 sportifs mondiaux de haut niveau s'affrontent à partir de ce 26 juillet lors des Jeux olympiques de Paris. Les Belges sont-ils considérés comme de bons compétiteurs?

Comparer les nations entre elles est une tâche complexe et difficile, tant le succès dépend de multiples facteurs: démographie, investissements, culture du sport ou encore priorités politiques.

Où se classe la Belgique?

Au risque de vous décevoir, à regarder les classements généraux, la Belgique n'est pas un pays qui caracole en tête, n'ayant jamais atteint le top 10 et frôlant de loin le top 20. Mais notre pays n'a pas à rougir non plus, avec sept médailles récoltées lors de l'édition précédente, dont deux en or en gymnastique et en athlétisme. Une goutte d'eau face aux 113 et 88 médailles des États-Unis et de la Chine, mais un score plutôt bon au vu de la population et des investissements de ces deux mastodontes.

Depuis les Jeux de 1948, la Belgique oscille entre une et sept médailles selon les compétitions. Une fois sur trois, notre pays se situe d'ailleurs au-dessus de la médiane de l'ensemble des médailles reçues, soit parmi les 50% des pays qui ont reçu le plus de médailles. C'était le cas à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, où la Belgique a dépassé la médiane et a continué sa progression, pour la troisième édition consécutive.

"Notre objectif pour Paris est rationnel et réaliste." Cédric Van Branteghem CEO du Comité olympique et interfédéral belge

Objectif pour Paris: plus de 26 diplômes olympiques

Si la médaille est le Graal à obtenir, une deuxième manière de performer aux Jeux est de figurer dans le top 8 de sa discipline. Ainsi, l'athlète obtient un "diplôme olympique". La Belgique comptait 10 athlètes dans ce classement en 1984, et elle a pu en obtenir 26 lors des Jeux précédents. Mais le nombre d'athlètes sélectionnés a, lui aussi, connu une augmentation fulgurante, de 67 à 125 sur la même période de temps. Un signe de meilleure performance, mais aussi de quotas qui ont augmenté.

Pour le COIB, le Comité olympique et interfédéral belge, notamment chargé de fixer les critères minimums de sélection, l'objectif des Jeux de Paris est d'obtenir plus que 7 médailles et plus que 26 athlètes ou équipes dans ce fameux top 8. "Un objectif rationnel et réaliste" selon le CEO Cédric Van Branteghem. Et une non surprise pour Géraldine Zeimers: "La plupart des nations se fixent les mêmes ambitions que les résultats qu’elles ont atteints lors de l’édition précédente".

"Nous avons beaucoup progressé d'année en année", argumente Cédric Van Branteghem. "Mais nous devons nous focaliser sur les sports où nous avons des chances de remporter une victoire." Dans des disciplines comme l'athlétisme ou le hockey par exemple. "On performe mieux que les Allemands ou les Français à la course relais sur les dix ou 20 dernières années."

Attention à ne pas trop juger une nation aux médailles rapportées, selon la professeure de l'UCLouvain. "L'argent investi dans le sport de haut niveau est de l'argent qui n'est pas investi dans le sport pour tous, vu que les budgets ne sont pas illimités... Or, il y a des enjeux de santé publique très importants, et le sport de haut niveau seul ne compte pas."