Piet Vandendriessche (CEO de l'Union belge): "Il faut améliorer notre gestion financière"

Pour Piet Vandendriessche, il faudra beaucoup plus que la rénovation du Stade Roi Baudouin pour attirer les foules et remonter les finances de l'Union belge.

Arrivé en janvier dernier à la tête de l'Union belge, le nouveau CEO, Piet Vandendriessche, a repris les rênes d'une ASBL largement déficitaire. Pour l'ancien consultant, il faut revoir en profondeur la gestion financière de l'Union.

Depuis une semaine, Piet Vandendriessche enchaine les allers-retours vers l'Allemagne. Le patron de l'Union belge espère évidemment cela durera le plus longtemps possible. Après la qualification des Diables rouges sur le fil mercredi face à l'Ukraine, il se rendra encore au moins une fois à Düsseldorf pour assister à France-Belgique, en huitième de finale.

Entre les matchs, le patron est plongé dans ses comptes. Ce vendredi, l'Union belge présentait des résultats financiers dans le rouge vif, avec une perte de 11 millions d'euros. Arrivé en janvier dernier, l'ancien patron de Deloitte s'est donc lancé dans une réorganisation en profondeur de son ASBL. Il faut faire mieux et surtout dépenser beaucoup moins.

La Belgique est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Le parcours de l'équipe peut-il avoir un impact sur les finances de l'Union belge?

Oui, il y a évidemment un impact. Directement et indirectement. L'évolution dans le tournoi amène des primes. À long terme, bien performer a des conséquences auprès des sponsors. Mais quand je regarde un match, je le fais avec mes lunettes sportives. Je ne suis pas en tribune avec ma calculatrice. Je ne connais pas les chiffres par cœur, mais chaque tour passé ramène quelques millions d'euros en plus. Ce sont toutefois des montants bruts, auxquels il faut déduire tous les coûts supplémentaires et la prime des joueurs.

"Quand on voit les résultats, oui, on peut dire qu'on dépense trop. Il faut travailler sur trois axes: il faut donc améliorer la gestion financière, mais aussi augmenter les revenus et couper dans les coûts."

Cette année, l'Union belge a enregistré une perte de 11 millions d'euros. C'est deux fois plus que ce que vous aviez budgétisé. Comment est-ce possible?

La situation actuelle a plusieurs explications. Quand je suis arrivé il y a cinq mois, j'ai constaté que la fédération était une organisation moderne dans beaucoup de domaines avec des collaborateurs enthousiastes. Mais il y a encore des marges de progression, notamment sur l'intégration de l'IT et surtout le management financier. Le système de reporting financier n'est pas à niveau. Nous allons devoir y travailler. Il faut aussi responsabiliser chaque département sur ses budgets. Avoir chaque mois une vue détaillée sur les dépenses est essentiel.

On dépense trop à l'Union belge?

Quand on voit les résultats, oui, on peut dire qu'on dépense trop. Il faut travailler sur trois axes: il faut donc améliorer la gestion financière, mais aussi augmenter les revenus et couper dans les coûts.

Comment comptez-vous vous y prendre?

Pour augmenter les revenus, le premier projet est de mieux rentabiliser l'infrastructure de Tubize en louant les terrains à des équipes étrangères, qui viendraient s'entraîner ici. Il faut aussi davantage ouvrir le 'basecamp' pour des activités de team building et des événements pour les entreprises. Cela se fera aussi par la vente d'anciens bâtiments. Nous avons déjà des candidats et espérions finaliser deux dossiers cette année ou en 2025. Mais ce n'est pas simple, car il y a des restrictions d'activités. L'année dernière, il a également été décidé d'augmenter les cotisations de chaque joueur affilié. Aujourd'hui, elle est de 5,2 à 8,1 euros par an en fonction de l'âge, elle passera à 8,1 euros et 12,4 euros.

"C'est toujours difficile de parler de son propre salaire. Il a été diminué d'un tiers. Mais je ne l'ai même pas négocié, c'est la proposition qui m'a été faite lors du processus de recrutement."

Augmenter autant cette cotisation, n'est-ce pas un peu brutal?

C'est une décision qui a été prise avant mon arrivée, mais elle fait sens. Il faut aussi rappeler qu'à l'exception de quelques petites indexations, ce montant n'avait plus été revu depuis des années. C'est une source de revenus importante et la hausse est à mettre en perspective avec les centaines d'euros de cotisation demandées par les clubs.

Et comment comptez-vous diminuer les coûts?

Il faut responsabiliser tous les départements, mais il faut aussi s'attaquer à la question de manière structurelle en dépensant moins. On regarde tous les frais, l'appel à des consultants, les freelances... C'est absolument nécessaire.

Parmi les coûts, le salaire de 500.000 euros par an de Peter Bossaert, votre prédécesseur, a été particulièrement critiqué. Avez-vous pris des mesures concernant votre propre rémunération?

C'est toujours difficile de parler de son propre salaire. Il a été diminué d'un tiers. Mais je ne l'ai même pas négocié, c'est la proposition qui m'a été faite lors du processus de recrutement.

Avec toutes ces mesures, espérez-vous voir les comptes déjà repasser dans le vert l'année prochaine?

C'est compliqué à prévoir. À moyen terme, l'idée est de retrouver une situation neutre sur des cycles de deux ans. À long terme, l'ambition est d'avoir une fédération durable du point de vue financier. Je suis convaincu que c'est possible.

Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années où ça allait bien ?

C'est difficile à juger, car je n'étais pas là. Quand je suis arrivé en janvier, les budgets pour 2023 étaient déjà clôturés. On ne peut plus regarder en arrière ou changer l'histoire. Je me concentre donc sur le futur pour faire mieux. L'ancien directeur financier est parti pour des raisons personnelles.

"Cela n'a pas de sens de chercher des coupables."

La mauvaise situation financière serait donc un héritage, vous remettez donc en cause la gestion de Peter Bossaert?

Cela n'a pas de sens de chercher des coupables. C'est de l'énergie perdue. À nouveau, je n'étais pas là. Il faut simplement faire mieux. Je prépare actuellement un budget actualisé pour 2024 et je regarde déjà aussi 2025, qui est une année sans tournoi, et donc moins rémunératrice. J'espère que nous n'aurons pas trop d'échecs comme le match contre Israël (pour des raisons de sécurité, le bourgmestre de Bruxelles n'autorisera pas la tenue du match dans sa ville, NLDR).

Comprenez-vous sa décision ?

D'un côté, oui. Mais de l'autre, c'est évidemment dommage, car on ne va potentiellement pas jouer en Belgique. Même à huis clos. Je constate que l'Italie va jouer avec un public et la France probablement aussi. Un stade de football est quand même un endroit fermé. Ça devrait être possible d'organiser la rencontre, au moins sans public.

Si on regarde les revenus tirés des matchs organisés en Belgique, hormis Belgique-Autriche, vous avez systématiquement sous-performé par rapport à vos anticipations. Comment cela s'explique-t-il ?

C'est une bonne question. Les opposants récents comme l'Estonie ou l'Azerbaïdjan n'étaient pas les équipes les plus attractives. Contre la Serbie, on a eu de la malchance (le match fut déplacé à Leuven en raison des intempéries, NDLR). Peut-être que le résultat du Qatar reste aussi dans la tête des gens.

Avec le stade Roi Baudouin, on joue en 2ᵉ division."

Ne plus remplir le stade Roi Baudouin va redevenir la norme?

On a quand même vu que, face au Luxembourg, le stade était bien rempli, alors qu'il s'agissait d'un match amical. Si on regarde le calendrier de la Ligue des nations, nous aurons des matchs contre l'Italie et la France. On espère bien être complet. Si nos résultats en Allemagne sont bons, ils auront aussi un impact sur l'affluence. Il faut aussi reconnaître que jouer dans le stade Roi Baudouin n'aide pas.

Pensez-vous vraiment que la qualité du stade joue sur l'affluence?

Avec l'Euro, j'ai eu l'occasion de visiter les stades de Francfort, Cologne et Stuttgart. Quand je compare notre stade avec ceux-là ou le Johan Cruyff à Amsterdam, on voit qu'on joue en 2ᵉ division. L'expérience foot est nettement moins bonne dans le stade Roi Baudoin qui est vieux, et où la piste d'athlétisme influence l'ambiance.

La rénovation du stade est un dossier qui traîne depuis des années. Y a-t-il des signes qui indiquent que ça pourrait changer à court terme ?