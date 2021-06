Super League: les trois fondateurs pourront participer à la Champions League

Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, derniers clubs accrochés à la Super League, pourront finalement prendre part à la compétition européenne de football.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus attendaient encore leur sentence, elle est tombée mardi soir: ces trois clubs fondateurs de la Super League pourront bien participer à la prochaine Ligue des Champions. Les trois formations ont en effet reçu leur lettre d'admission à la compétition annuelle de football, a confirmé l'Union des associations européennes de football ( UEFA ), qui organise l'événement.

Ils n'ont pourtant pas encore pris officiellement leurs distances avec cette esquisse de championnat concurrent à la Champions League, rapidement avorté après son annonce le 19 avril . Le projet s'était effondré lorsque les six clubs anglais, l'Inter Milan, l'AC Milan et l'Atlético Madrid avaient annoncé leur retrait.

Le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone ont engagé des procédures auprès de la Chambre du commerce de Madrid, accusant l'UEFA de former un cartel.

L'UEFA avait entamé une procédure disciplinaire le 25 mai . L'instance menaçait de prendre des mesures pour "une possible violation du cadre juridique de l'UEFA". Une suspension de la Ligue des Champions figurait parmi les sanctions possibles. Mais l'UEFA avait annoncé la couleur la semaine dernière en suspendant temporairement les procédures judiciaires à l'encontre de ces trois promoteurs restants de la Super League.

Notons que l'annonce de la suspension des sanctions de l'UEFA résulterait des procédures que les trois clubs eux-mêmes avaient engagées, devant la Chambre du commerce de Madrid. Leurs doléances: l'UEFA formerait "un cartel" et entraverait la libre concurrence. La Chambre du commerce de Madrid s'est ensuite tournée vers la Cour européenne de justice afin de statuer si l'UEFA devrait ou non accorder aux clubs la liberté d'organiser leurs propres matchs , en vertu des règles de l'Union européenne.

Des sanctions financières pour les autres

Début mai, l'UEFA avait par ailleurs annoncé des sanctions financières légères contre neuf des douze clubs à l'origine de la Super League. Sont visés Tottenham, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, l'Atlético Madrid, l'Inter Milan et l'AC Milan, soit tous excepté le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin, qui risquent encore des sanctions plus lourdes.