Sur le podium, les coureurs de F1 boivent... du Ferrari

Visibilité garantie

En mars dernier, c’est un partenaire italien qui devint le sponsor officiel de la F1. Il porte un nom bien connu. En 1902, Giulio Ferrari créa sa marque de "spumante", un vin distinct du prosecco, le mousseux aujourd’hui le plus connu de l’Italie. Nous sommes dans le Trentin, dans le nord-est du pays, et la région bénéficie de l’appellation d’origine contrôlée "Trento DOC", une méthode traditionnelle (champenoise) car sa refermentation s’effectue en bouteille et non en cuve, comme le prosecco.