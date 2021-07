Un nombre record d'entreprises technologiques belges aux JO

"Nous pouvons être fiers de cette contribution record des entreprises belges à un événement aussi prestigieux, compte tenu de la période difficile que nous traversons et de cette destination lointaine."

Ces entreprises sont membres du club technologique Agoria Sports & Entertainment. Elles contribueront sur divers plans tels les médias, la sécurité ou les sites temporaires. On citera, à titre d'exemple, PRG, une entreprise de Haacht, qui participe à la cérémonie d'ouverture en envoyant plus de 18 tonnes de matériel audiovisuel et 5 opérateurs. Animotion, de Zottegem, assure, quant à elle, des animations en réalité virtuelle.