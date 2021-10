Une filiale d'Alibaba s'affichera sur le maillot du Standard

Le Standard de Liège a un nouveau partenaire. Le club a annoncé ce mercredi avoir trouvé un accord avec Cainiao, qui devient l'un des sponsors du club. Le nom de l'entreprise n'est pas encore bien connu dans la région, mais devrait rapidement le devenir. Cainiao est la branche logistique du géant d'Alibaba. Pour rappel, le mastodonte chinois de la vente en ligne vient de s'installer à côté de l'aéroport de Liège. Le choix du Standard par le Chinois n'est donc pas vraiment un hasard. "Notre entreprise vise le déploiement de plus de possibilités d’échanges entre les commerces locaux et le reste du monde. Le Standard représente de toute évidence un exemple de notre volonté de travailler sur le long terme comme partenaire pour offrir à la région et au pays", explique Zhijing Niu, CMO de Cainiao.