Verstappen remporte le GP de Belgique, confirmé au calendrier 2023

Le Grand Prix de Belgique figurera bel et bien au calendrier du championnat du monde de Formule 1 en 2023, a confirmé Formula One Management. Sur la piste, c'est Max Verstappen qui s'est imposé ce dimanche.

Tous les signaux étaient au vert depuis vendredi et le lancement des monoplaces sur la piste spadoise. Ce dimanche, la nouvelle a été confirmée par la voie de Formula One, l'organisation qui gère la compétition reine du sport automobile.

Au début de l'été, les rumeurs étaient pourtant des plus pessimistes. Le contrat du Grand Prix de Belgique arrivait à échéance à la fin de l'année et la présence de l'épreuve au calendrier 2023 était menacée. Les places deviennent chères: le championnat accueillera l'année prochaine la première épreuve de l'histoire à Las Vegas, tandis que l'Afrique du Sud et le Vietnam faisaient monter les enchères pour monter à bord. Le dénouement s'est cependant avéré heureux pour le circuit de Francorchamps.

"La Formule 1 peut confirmer que le Grand Prix de Belgique figurera au calendrier 2023, à la suite d'un accord visant à prolonger notre partenariat. De plus amples détails sur le calendrier 2023 seront annoncés en temps voulu", a expliqué la Formula One dans un communiqué. "C'est une grande nouvelle pour toutes les personnes qui aiment la Formule 1", a commenté Stefano Domenicali, le président de Formula One, au micro de la RTBF. "Nous avons vu le travail exceptionnel des promoteurs et nous avons eu une réponse fantastique du public."



Les détails concernant le nouvel accord seront dévoilés ultérieurement, a indiqué Stefano Domenicali. "Aujourd'hui, nous devons profiter de ce week-end fantastique." Le patron de la F1 avait expliqué mercredi que la F1 voulait mettre en place "une sorte de rotation qui permettrait à chacun de faire partie du calendrier".

"Notre Région sera, une fois de plus, grâce à l'excellence de son offre événementielle et à une infrastructure sportive légendaire, placée au cœur de l'attention mondiale." Willy Borsus Ministre wallon de l'Economie

Face à l'intérêt croissant pour la F1 et aux nouveaux standards financiers que représentent les nouveaux venus dans le championnat, "l'histoire ne suffit pas", avait expliqué l'Italien.

Spa-Francorchamps est apparu pour la première fois au calendrier de la F1 lors de la saison inaugurale, en 1950. Celui de dimanche est le 67e Grand Prix de Belgique de F1, le 55e à se tenir à Spa-Francorchamps.

Le monde politique se réjouit

Le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus (MR) s'est réjoui sans attendre de cette annonce. "C'est un événement incontournable pour la Wallonie", a-t-il déclaré.

Avec la prolongation du partenariat, "notre Région sera, une fois de plus, grâce à l'excellence de son offre événementielle et à une infrastructure sportive légendaire, placée au cœur de l'attention mondiale".

Un autre fan de Spa-Francorchamps n'est autre que Georges-Louis Bouchez, président du MR, qui avait indiqué dès samedi que le maintien du GP au calendrier mondial "est essentiel". "La Belgique et la Wallonie sont les gagnants" de l'organisation de cet évènement, assure-t-il, évoquant via Twitter un circuit qui peut être occupé "tout au long de l'année" et qui rapporte des "dizaines de millions d'euros" à la région.

Verstappen s'impose une nouvelle fois

Sur la piste, l'édition 2022 du Grand Prix de Belgique s'est soldée par la victoire de Max Verstappen. Le Néerlandais remporte ainsi sa deuxième victoire à Spa, mais la première dans des conditions réelles, après la parodie de course de l'année passée. Verstappen est né à Hasselt et a passé la majeure partie de son enfance en Belgique. Sa mère est belge et lui-même dispose de la nationalité, même s'il court sous licence néerlandaise.

Il s'est déclaré particulièrement heureux de gagner son deuxième Grand Prix "à domicile" devant bon nombre de supporters bataves. Une victoire spectaculaire, après avoir commencé la course à une bien lointaine quatorzième place sur la grille en raison d'une pénalité appliquée à la suite des qualifications au cours desquelles il avait glané la pole position.

Il a devancé son coéquipier chez Red Bull, le Mexicain Sergio Perez, et le pilote espagnol de Ferrari Carlos Sainz Junior.