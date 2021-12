Vincent Wauters, un Belge à la tête du roi français du ski

"On a déjà récupéré une bonne partie de la perte de l'an dernier et on s'attend même à un retour important de la croissance pour la saison 2022 -2023", indique Vincent Wauters, CEO de Rossignol.

Depuis février, Rossignol, l'emblématique marque française de ski, a un nouveau patron. Ce CEO se nomme Vincent Wauters et vient de Belgique. Nous avons rencontré à Paris ce chef d'entreprise serein malgré une saison 2021-2022 qui fut loin d'être simple.

Un coq bleu et rouge sur fond blanc, une production basée essentiellement au pied des Alpes et une histoire au sein de l'Hexagone qui dure depuis plus de cent ans. L'aventure du producteur de skis Rossignol est l'exemple parfait de l'emblème français. Récemment, l'une des références du made in France a néanmoins pris une savoureuse pointe de belgitude. Depuis le mois de février, Vincent Wauters, son grand patron, vient d'un pays qui a pour uniques montagnes des cathédrales, comme le remarquait l'autre. S'il n'est pas vraiment connu dans son pays natal, c'est que l'homme a pas mal bourlingué avant d'atterrir sur des skis. Cette étape de plus poursuit un parcours entamé il y a 22 ans au sommet des plus grands groupes de l'habillement et de l'outdoor.

Le parcours universitaire de Vincent Wauters n'y est pourtant pas vraiment pour grand-chose. "Je suis diplômé en histoire. J'ai même fait l'agrégation et tous mes stages pour devenir professeur", sourit le patron. Pour évoquer son parcours et la situation de son groupe, Vincent Wauters accueille L'Echo dans l'un de ses deux magasins de la capitale française. "Je suis désolé, il est plus petit que l'autre, mais nous avons dû faire avec un incendie dans l'immeuble d'à côté, ce qui nous a obligés à le fermer", explique-t-il dans son pull qui affiche fièrement ses couleurs. S'il avoue que sa marge de progression skis aux pieds "est encore très grande", le patron des lieux est visiblement très à l'aise entre les bottines et les grosses doudounes.

Amazon, Amer Sport et Hunter Boot sur le CV

L'environnement est pourtant assez loin de ses premiers amours d'historien. Sa carrière commence au milieu des années nonante. Après des débuts de libraire dans son magasin préféré, Vincent Wauters fait un virage contrôlé à 180 degrés pour se lancer dans le marketing et la gestion de production. Le changement d'environnement est surprenant mais lui réussit plutôt bien. En deux décennies, l'homme a fait un bon tour d'Europe avec quelques escales hors du Vieux continent. Ses plus belles performances? Il fut le premier gestionnaire des opérations pour Amazon France. Durant sept ans, il enchaîna les postes à responsabilité au sein du groupe Amer Sport qui réunit notamment les marques Wilson mais aussi Salomon, Arc'teryx et Atomic, soit autant de concurrents directs de Rossignol. Ah oui, il fut aussi durant trois ans le patron de la célèbre marque londonienne Hunter Boot, où il en a profité pour tripler la taille de la société.

Assis entre des pulls flanqués du nom de la marque et quelques photos historiques de Rossignol, Vincent Wauters a le sourire franc en retraçant sa carrière. L'air plutôt serein aussi. La situation actuelle aurait pourtant de quoi crisper. Son entrée en fonction date de février 2021. Le rappel est sûrement dispensable, mais à cette période, le covid est des plus mordants. À l'époque, les Français se sont d'ailleurs faits à l'idée qu'ils ne verront pas la montagne pour skier cette saison. Les remonte-pentes sont fermés depuis novembre et seuls les adeptes du ski de fond et de rando ont trouvé leur bonheur dans la poudreuse. Assez peut-être pour contenter les plus mordus. Mais pour une entreprise qui vit de l'activité en montagne, c'est un peu maigre. "Je suis arrivé dans le groupe quelques mois auparavant, afin d'assurer la meilleure transition possible avec mon prédécesseur. Je savais donc à quoi m'attendre quand j'ai été nommé, mais c'est clair que ce ne fut pas simple", explique simplement Vincent Wauters. Le patron a visiblement de bonnes capacités pour relativiser et gérer les situations de stress. L'année dernière, après cette saison complètement blanche en France, son marché principal, le groupe a perdu 100 millions d'euros de chiffres d'affaires. 30% de ses revenus. "On a dû fermer les usines, mettre au chômage technique 40% du personnel durant des semaines, diminuer les salaires des dirigeants", détaille-t-il.

Au final, quelques mois plus tard, la situation est moins problématique qu'attendu. "Nous avons notamment pu nous appuyer sur le Canada et les États-Unis qui sont restés ouverts l'an dernier. Le Japon et dans une certaine mesure la Chine sont aussi restés ouverts. La France est effectivement notre plus gros marché, mais nous avons la chance qu'il ne représente finalement que 20% de toute notre activité", explique le patron déjà tourné sur l'avenir. "On a déjà récupéré une bonne partie de la perte de l'an dernier et on s'attend même à un retour important de la croissance pour la saison 2022-2023."

Intéressantes pentes chinoises

Les perspectives sont d'ailleurs plutôt alléchantes du côté de l'Asie et de la Chine qui accueillera en février prochain les olympiades d'hiver. "Le covid a ralenti les choses, mais le développement y est incroyable avec énormément d'investissement dans les infrastructures. En 45 minutes depuis le centre de Pékin, il est possible de rejoindre le pied des pistes", explique le patron belge. Là-bas comme ailleurs, Vincent Wauters et sa marque ont l'avantage de partir sur une note plutôt positive. Rossignol plaît. "Une étude montre qu'on obtient 83% de sentiment positif à l'égard de notre marque. Le côté français et authentique est l'une des raisons. Notre secteur d'activité est aussi très populaire." Le goût pour l'outdoor a d'ailleurs tendance à se prononcer toujours plus. "On sentait cette envie de reconnexion avec la nature avant le covid. Il s'est encore renforcé avec la pandémie. Il ne faut pas oublier que la montagne est le lieu de ressourcement par excellence", sourit le patron.

Du coup, autant exploiter le filon au maximum. Au fil du temps, le producteur de skis a élargi son portefeuille de produits afin de se rendre indispensable auprès des fans de glisse. Rossignol, c'est aussi Dynastar, Lange, Look, Kerma. Un paquet de marques qui regroupe des skis de toutes sortes forcément, mais aussi des snowboards, des bottines, des fixations, des bâtons et des vêtements. Bien installée en hiver, la marque lorgne aussi de plus en plus sur la version été de la montagne. "Ce fut l'une de mes premières décisions. Nous avons une marque authentique qu'il est intéressant de faire vivre 365 jours par an. J'ai donc décidé de renforcer cet aspect et délaisser ce qui allait moins avec notre ADN." Traduit en décisions stratégiques, cela donne la vente de la marque de vélos de route Felt pour se focaliser à la place sur la nouveauté Rossignol VTT. Du vélo pour du vélo. Oui, mais radicalement différent, car focalisé sur la montagne et l'expérience outdoor. "On repart donc pratiquement de zéro. Le vélo représentait pourtant presque 12% de nos revenus. Les contraintes sont en plus nombreuses pour s'attaquer à ce marché avec des pénuries. On estime qu'il faudra deux ans pour pleinement nous lancer. Mais elle pourrait ensuite représenter 20% de l'activité", assure Vincent Wauters.

