La vente en ligne des cigarettes électroniques en procès à Bruxelles

Un magasin de cigarettes électroniques, situé à Tournai, attaque le leader français en la matière. Invoquant la concurrence déloyale et un arrêté royal, il veut le forcer à cesser ses ventes en ligne sous peine d’une astreinte de 2.500 euros par jour et par infraction.

La bataille n’est pas anodine du tout. Alter Smoke, le groupe dont fait partie LB retail, compte pas moins de 41 magasins répartis entre la France, la Suisse et la Belgique (8 magasins à Bruxelles, 10 en Wallonie et 4 en Flandre) tandis que Le Petit Vapoteur est le leader français de la cigarette électronique. La question de la commercialisation des cigarettes électroniques est réglée par la directive européenne 2014/40 du 3 avril 2014, transposée en droit belge par "relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques" du 28 octobre 2016. L’article 6 de cet arrêté royal est limpide: "La vente à distance de cigarettes électroniques et de flacons de recharge aux consommateurs est interdite." C’est sur cet article que s’appuient Marie Canivet et Bruno Fonteyn, les avocats de LB Retail, pour établir leur action en cessation.