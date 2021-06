La chaîne d'e-cigarettes Dampshop débarque en Wallonie

Après avoir ouvert 31 points de vente au nord du pays, le groupe Dampshop estime le moment venu de se déployer à Bruxelles et en Wallonie.

La chaîne de magasins de vapotage flamande Dampshop débarque à Bruxelles et en Wallonie. Après avoir ouvert 31 boutiques de cigarettes électroniques au nord du pays depuis sa création en 2016, le groupe vient d'inaugurer son premier point de vente en Région bruxelloise et ses trois premiers en Région wallonne: à Nivelles, Liège et Namur.