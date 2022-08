Une cigarette sur cinq fumée en Belgique échappe à l'impôt

Plus d'une cigarette sur cinq fumée en Belgique ne s'accompagne d'aucun versement d'accises dans les caisses de l'État. La raison? La contrebande qui gangrène notre marché, et qui peut prendre deux formes: le commerce illégal de marques de tabac via des importations en provenance de pays moins chers, et la production illégale de cigarettes usurpant des identités de marques dans des usines fantômes.