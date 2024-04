Meta dévoile une nouvelle puce d'IA pour réduire sa dépendance à Nvidia

Meta déploie une nouvelle puce maison pour alimenter ses services d'intelligence artificielle. Objectif: réduire sa dépendance aux semi-conducteurs de Nvidia.

L'empire Zuckerberg vient d’officialiser la nouvelle version de sa puce maison Meta Training and Inference Accelerator (MTIA). Il s'agit d'une version améliorée de sa puce présentée l'année dernière qui vise à répondre à la quantité croissante de puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner les produits d'IA au sein de Facebook, Instagram et WhatsApp.

Cette nouvelle puce aidera par la même occasion Meta à réduire sa dépendance aux puces d'IA de Nvidia – leader du marché et qui a récemment dévoilé un nouveau modèle surpuissant –, ainsi que les coûts énergétiques de l’entreprise en général.

x3 Cette nouvelle puce de Meta est trois fois plus performante que la précédente et se veut plus efficace pour soutenir les modèles de classement et de recommandations des différents produits de l’entreprise.

L’IA, le tournant majeur de Meta

"L'architecture de cette puce est fondamentalement axée sur la fourniture du bon équilibre entre le calcul, la bande passante de la mémoire et la capacité de la mémoire pour servir les modèles de classement et de recommandation", a écrit la société dans un billet de blog.

Cette nouvelle génération de MTIA s'inscrit dans le cadre d'un vaste effort pour améliorer l'efficacité des puces personnalisées de l'entreprise qui inclut également l'examen d'autres matériels. Au-delà de la construction des puces et du matériel, Meta a réalisé d'importants investissements dans le développement des logiciels nécessaires pour exploiter la puissance de son infrastructure de la manière la plus efficace possible.

"L'IA sera notre principal domaine d'investissement en 2024" Mark Zuckerberg CEO de meta

Développer ses propres puces, une tendance

Depuis un peu plus d’un an, le géant des réseaux sociaux a entamé un tournant important vers l’intelligence artificielle, suite à l’émergence de ChatGPT d’OpenAI et l’engouement pour cette technologie. Meta a d’ailleurs présenté son propre modèle d’intelligence artificielle, ainsi qu'ajouté plusieurs fonctionnalités d’IA génératives à ses applications sociales.

En octobre, l'entreprise a déclaré qu'elle dépenserait jusqu'à 35 milliards de dollars dans l'infrastructure pour soutenir l'IA, y compris les centres de données et le matériel. "L'IA sera notre principal domaine d'investissement en 2024", a déclaré Mark Zuckerberg, président-directeur général, aux investisseurs ce mois-là.

Il est probable qu'une part importante de ces dépenses reviendra à Nvidia, qui fabrique les fameuses cartes graphiques H100 qui alimentent les modèles d'intelligence artificielle. Au début de l'année, Mark Zuckerberg a déclaré que l'entreprise allait acquérir 350.000 de ces puces, qui coûtent des dizaines de milliers de dollars chacune.

Mais les géants de la technologie sont de plus en plus nombreux à développer des puces en interne. Meta se joint à ses rivaux Amazon, Microsoft et Alphabet (Google) pour tenter de se débarrasser d'un intermédiaire très coûteux.