Portefeuille digital: un lancement prématuré

C'est décevant aussi parce que cette application made in Belgium démontre notre capacité à développer des outils technologiques de pointe utilisables par tous. Dans le domaine de l’identité numérique, la Belgique excelle . Notre pays a été l’un des premiers à introduire la carte d’identité électronique, grâce notamment à la société Zetes. Autre succès local : plus de 7 millions de Belges utilisent aujourd’hui l’application d’authentification Itsme .

L’application offre aussi un accès à MyEbox, la boîte aux lettres numérique des administrations fédérales. Mais il s’agit d’un simple copier-coller d’un service existant. Et leurs équivalents régionaux, comme l’Irisbox à Bruxelles, n’y sont pas encore intégrés.

Inertie administrative

L’objectif du portefeuille digital reste valable : intégrer dans nos téléphones l’intégralité de nos documents administratifs. Finies la paperasse inutile et les démarches administratives redondantes, place au tout digital. Hélas, on en est encore loin. Il faudra activer les administrations concernées et attendre l’adoption de quelques textes de loi pour espérer voir le portefeuille digital s’étoffer.