16 millions de livres sterling pour les livreurs de Deliveroo

Quatre primes différentes

Quatre primes différentes sont prévues (200, 500,1.000, et 10.000 livres). Selon les estimations du groupe actif sur douze marchés, dont la Belgique, "environ 36 000 livreurs en tout seront éligibles à cette rétribution". Le fonds et donc sa distribution sont prévus à l'occasion de l'IPO du groupe, qui devrait se faire prochainement sur le marché londonien. "Les livreurs partenaires sont un pilier fondamental de notre activité, et nous voulons récompenser les efforts qu’ils ont fournis, qui ont permis à Deliveroo de devenir l’entreprise qu’elle est aujourd’hui", a commenté Will Shu, PDG et fondateur de Deliveroo.