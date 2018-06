18 milliards d'euros pour les puces de Toshiba

Le consortium, emmené par Bain, remporte une longue et intense bataille. Toshiba avait annoncé la vente de sa division puces au lendemain des déboires de sa filiale nucléaire, Westingthouse . Ce scandale et d'autres avaient laminé les finances du groupe. Il risquait jusqu'à la radiation de la Bourse de Tokyo sans redressement de sa solvabilité au 31 mars 2018. La vente de Westingthouse l'avait finalement sauvé du gouffre.

Qui sont les acheteurs? Le consortium acheteur est composé du sud Coréen, SK Hynix, de Apple, de Dell Technologies, de Seagate Technology et de Kingston Technology. Il opère sous le nom de Pangea.

L'impact pour Toshiba? Toshiba garde néanmoins encore des parts dans l'activité. Il a en effet dans la foulée racheté au consortium 40,2% des droits de vote pour quelque 350,5 milliards de yens. Le groupe indique qu'il va gérer cette participation avec la Banque de développement du Japon et le fonds semi-public japonais INCJ. Tous deux auront un droit de regard sur les décisions de Toshiba en tant qu'actionnaire de Pangea.

En se défaisant de son activité de puces-mémoires, Toshiba renforce son assise financière et se déleste d'une division qui, pour suivre les évolutions technologiques et rester dans la course, requiert énormément d'investissements. Dans le même temps, il se prive de sa vache à lait.