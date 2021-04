185 millions d'euros pour Alan et son assurance santé digitale

Alan continue son ascension vers les sommets de la French Tech grâce à une levée de fonds de 185 millions d'euros. Un montant impressionnant qui doit l’aider à atteindre le chiffre symbolique d’un million de membres. Les membres d’Alan souscrivent à une assurance santé 100% digitale. Tout se passe dans une « super-app » qui a déjà convaincu 160.000 personnes, principalement via leur entreprise, en France. La technologie développée par la start-up permet notamment les remboursements instantanés des soins de santé et un accès direct à des médecins via des chats par thématique. Deux fonctionnalités qui ont fait son succès sur le sol français. Un succès que la start-up et son CEO Jean-Charles Samuelian aimerait répéter en Belgique. Implantée depuis 6 mois chez nous, Alan a déjà une équipe d’une vingtaine de personnes emmenée par David Du Pré, qui a participé à l'ascension de Showpad, l’un des plus beaux succès technologiques belges des dernières années.