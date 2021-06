20 têtes du digital épauleront Mathieu Michel

En 2015, Alexander De Croo , alors ministre de l’agenda numérique et des télécoms, mettait sur pieds les "Digital Minds for Belgium" , un collectif d’acteurs du numérique chargé d’accompagner son plan de digitalisation de la Belgique.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et le portefeuille a été repris par Mathieu Michel , secrétaire d'État à la Digitalisation du nouvel attelage fédéral. L'intéressé avait évoqué fin d'année dernière, dans un contexte de critiques à son égard, qu'il s'appuierait sur ce panel de sages dans sa mission. Avec l'idée de l'élargir au-delà des entrepreneurs du net, CEO de boîtes tech, universitaires, investisseurs en capital-risque et leaders d'opinion que l'on y retrouvait déjà.

Mais voilà, c'est plutôt un rebattage des cartes en bonne et due forme qui a été opéré, a-t-on appris. En effet, du précédent conseil de 20 personnalités , il ne reste que Thierry Geerts (Google), Saskia Van Uffelen (Inetum) et Peter Hinssen (Nexxworks, Belfius, Mediahuis, Ergon Capital).

Du reste, les 17 autres sièges ont été remplacés . Avec un changement à noter d'emblée: là où les patrons des principaux opérateurs télécoms du pays étaient représentés sous De Croo, seul Proximus est aujourd'hui à bord via son CEO, Guillaume Boutin , de même que l'un de ses administrateurs, Ibrahim Ouassari , aussi connu pour être le cofondateur de MolenGeek .

Quid des autres profils? Deux fonctionnaires feront désormais partie de l'équipe, entend-on. À savoir Koen Van Loo, homme fort du bras financier de l'État (SFPI), et Nathanaël Ackerman, expert en intelligence artificielle auprès du SFP Stratégie et Appui et membre du comité d'éthique en la matière de l'Unesco. Auparavant, ce dernier a piloté, sous la présidence de François Hollande, le premier plan stratégique français sur l’intelligence artificielle.