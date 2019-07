242 millions d'euros d'amende pour Qualcomm

L'enquête européenne portait spécifiquement sur le marché des composants qui permettent à un appareil mobile de se connecter à internet. "Qualcomm a vendu ces produits à un prix inférieur aux coûts (de fabrication) à de gros clients dans le but d'éliminer un concurrent", résume la commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager dans un communiqué. Les faits portent sur une période entre mi-2009 et mi-2011 et deux clients: les géants chinois des télécommunications ZTE et Huawei.