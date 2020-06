26 tondeuses made in Wavre débarquent sur les pistes de l'aéroport de Stavanger en Norvège

Concrétisation d'une phase de tests de deux ans pour l'ex-Belrobotics, laquelle doit servir d'exemple à une conquête d'ampleur voulue par son actionnaire japonais, Yamabiko Corporation.

C'est une première mondiale... et elle est made in Wavre. L'ex-Belrobotics, désormais connu en tant que Yamabiko Europe depuis l'entrée au capital des Japonais fin 2014, vient de terminer deux années de tests de ses premiers robots-tondeuses à destination d'aéroports. Et ce, alors que l'entreprise était jusqu'ici plutôt réputée pour ses activités à destination des terrains de sport et grandes propriétés. Le géant américain des practices ludiques Topgolf est par exemple client, tout comme le National Football Centre de Tubize, où s'entraînent les Diables rouges.

Mais voilà, une étape vient tout juste d'être franchie dans sa récente stratégie de diversification. Fort d'un feu vert à l'officialisation de leur implémentation, quelque 26 machines brabançonnes s'activent désormais aux abords du tarmac de l'aéroport international de Stavanger, en Norvège. Et ce, afin de tailler les herbes des espaces dits "de sécurité", représentant une surface de 56 hectares.

L'avantage de ce nouveau développement? Au-delà de ne plus devoir recourir à du personnel et de réduire les coûts d'exploitation, "qu'il ne faudra plus tondre la nuit", se félicite Didier Bennert, CEO depuis mars dernier de la nouvelle division créée pour l'occasion: Echo Airport Services.

Mais ce n'est pas tout. "Depuis l'instauration de notre système, l'on a aussi constaté une réduction de la présence d'oiseaux et de mammifères aux abords des pistes, résultat de la coupe continue de l’herbe à une faible hauteur. Or, les collisions aviaires représentent la première cause d’incident et la troisième d'accidents aériens", évoque cet ancien de McKinsey, passé aussi par eBay notamment.

Potentiel mondial

De quoi rendre le système particulièrement attractif pour un marché qui l'est tout autant. En effet, "au total, on dénombre environ 18.000 aéroports civils et militaires dans le monde qui sont autant de cibles potentielles", évoque Didier Bennert.

Et certains ont déjà fait montre d'intérêt. Il nous revient d'ailleurs qu'à ce stade des discussions sont déjà en cours – bien qu'on hold pour l'instant pour cause de crise du coronavirus – avec les aéroports de Belfast et de Lille, de même qu'en Belgique avec ceux de Bruxelles, de Liège et de Charleroi. "Même si c'est surtout avec ce dernier qu'elles sont le plus avancées", confie le patron.

Un engouement qui pourrait avoir un effet, à terme, sur l'emploi – Yamabiko Europe compte à ce stade une cinquantaine de collaborateurs dans son QG de l'Avenue Lavoisier, à Wavre. "En tout cas, on l'espère, car cette nouvelle activité devrait nous permettre de croître ici", chaque tondeuse étant conçue, développée et fabriquée intégralement en Belgique.

Les objectifs sont en tout cas fixés. Et ambitieux: 50 aéroports sont visés pour 500 robots déployés endéans les cinq prochaines années.

Conçues pour tondre de grandes superficies, les robots tondeuses de Belrobotics sont les championnes du monde sur le marché.

Actionnariat encore un peu wallon

Des développements que regardent avec intérêt les actionnaires de l'entreprise, parmi lesquels les serial-investisseurs wallons 3C emmenés par Pierre Rion, président du CA de la société, de même que la SRIW et le fonds transfrontalier public-privé luxembourgeois Eurefi.

D'autant que le chiffre d'affaires de la filiale du groupe japonais Yamabiko Corporation, actionnaire majoritaire à 60%, est en plein boom. De 8,3 millions d'euros en 2018, il passait à 54,7 millions l'an dernier, de par la bonne santé des ventes de l'entreprise, aussi bien dans les robots-tondeuses que dans le reste de ses activités.

Après tout, c'est que la partie belge de l'activité sert aussi de hub de coordination et de distribution pour le Vieux continent des produits d'extérieur du numéro trois mondial en équipements professionnels et domestiques d’entretien d’espaces verts.