5G, écran pliable, prix élevés: Samsung fait le pari du haut de gamme

La 5G en Belgique

Une solution provisoire

Début février, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a proposé d'octroyer des droits d'utilisation provisoires pour les réseaux 5G dans l'attente d'un accord politique entre le gouvernement fédéral et les entités fédérées. Une solution provisoire qui doit permettre l'introduction de cette technologie. L'IBPT vise à pouvoir endiguer le retard potentiel au niveau du déploiement de la 5G en Belgique.

En juillet 2018, le conseil des ministres avait adopté plusieurs projets de textes fixant les modalités d'une mise aux enchères multibande. Celle-ci porte tant sur les bandes de fréquences 2G et 3G actuelles ainsi que sur les nouvelles bandes de fréquences 5G. Les licences pour l'utilisation de la technologie 4G ne doivent, elles, pas être prolongées étant donné qu'elles sont valables jusqu'en 2033.

Entre ce moment-là et la chute du gouvernement en décembre 2018, le gouvernement fédéral et les entités fédérées ne sont pas parvenues à trouver un accord. Vu cette impasse, la mise aux enchères ne pourra selon toute vraisemblance pas avoir lieu avant la fin de l'année 2020, redoute l'IBPT. "Indépendamment du non-respect des obligations européennes, l'absence de la 5G dans notre pays pourrait aussi considérablement miner les investissements (y compris les investissements étrangers en Belgique) et ferait baisser significativement notre pays dans les classements en termes de disponibilité de l'infrastructure de télécommunications", met-il en garde.