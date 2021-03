7,5 millions de Belges sur YouTube chaque mois

À en croire des statistiques internes de YouTube, la plateforme est devenue une source d’information et d’apprentissage indispensable pour les Belges.

Derrière Google, qui est le plus grand moteur de recherche au monde, il y a YouTube, son petit frère. Il le talonne et concentre de plus en plus de requêtes de la part des internautes.

35 minutes par jour Les Belges passent en moyenne 35 minutes par jour sur YouTube.

L’année 2020 a consacré la plateforme auprès des utilisateurs belges qui y ont appris à se couper les cheveux à la fermeture des salons de coiffure ou à fabriquer des masques lors du premier confinement. Les cours de sport ont fait également un tabac. Il faut dire que le contenu ne manque pas sur YouTube: chaque minute plus de 500 heures de matériel vidéo y sont publiées dans le monde.

80% des plus de 18 ans

Selon des données internes de la division belge de YouTube, plus de 7,5 millions de Belges âgés de plus de 18 ans ont consulté YouTube en octobre 2020. Un chiffre impressionnant qui se répète de mois en mois et représente 80% des citoyens de cette tranche d'âge.

Durant la même période, les utilisateurs de YouTube sur le marché belge sont restés connectés en moyenne 35 minutes par jour sur la plateforme vidéo. Cela fait de YouTube le canal de vidéos en ligne le plus consulté chez nous.

"Un public toujours plus nombreux consulte la plateforme via son écran de télévision." Thierry Geerts Country director Google Belgique

Selon les données publiées par Google Belgique, l'apprentissage serait la troisième raison pour laquelle les personnes vont sur YouTube. À noter que, l'an dernier, le temps de visionnage des vidéos éducatives sur les écrans de télévision a augmenté de plus de 100% dans le monde, un record.

Explosion des téléspectateurs

Les usages se modifient aussi. L’ordinateur et le smartphone seraient en passe d’être dépassés par un autre écran, selon Thierry Geerts, Country director Google Belgique. "Les vidéos ne sont plus seulement regardées sur les écrans des smartphones ou des ordinateurs. Un public toujours plus nombreux consulte la plateforme via son écran de télévision", explique-t-il.

Et le dirigeant belge d'ajouter que "dans le monde, plus de 60% des utilisateurs sont ainsi devenus des téléspectateurs YouTube en regardant une vidéo sur leur écran TV durant les 7 derniers jours".

Davantage de chaînes belges

Le nombre de nouvelles chaînes et de nouveaux créateurs est aussi en forte croissance. Dans le monde, le nombre de chaînes a quasi doublé par rapport à l'année dernière (+95%), avec de nouveaux concepts et de nouveaux formats.