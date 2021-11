80 millions pour OTA Insight, le meilleur ami des hôteliers

Installée entre Gand et Londres, OTA Insight est devenue en moins d'une décennie la référence dans l'optimisation de la réservation de chambres. Concrètement, en récoltant un maximum de données et paramètres (saison, événement dans la ville, pression de la demande…), l'entreprise guide les hôteliers pour fixer le prix idéal de leurs chambres afin de remplir au mieux leur établissement.

185 pays

Une jolie évolution pour ce groupe, fondé sur un constat dressé par les trois fondateurs lorsqu'ils étaient venus assister aux JO de Londres en touristes. " Malgré l'événement, certains hôtels ne parvenaient pas à être complets ", expliquait Mathias Geeroms, cofondateur et CFO du groupe, lorsque nous l'avions rencontré en 2019. "Avec les JO, il y a eu une hausse incroyable des prix. À un tel point que malgré le très fort intérêt, la demande a fini par ne plus suivre. Au final, certains hôtels proposaient finalement des chambres à 100 euros la nuit".

Aujourd'hui, le groupe travaille avec tous les plus grands groupes du secteur. "Nous sommes présents partout dans le monde où il y a des hôtels", sourit Matthias Geeroms, qui compte des clients dans 185 pays. OTA Insight enregistre un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros et a visiblement plutôt bien passé la période de crise. "Au pire moment de la crise, l'ensemble des hôtels étaient fermés. Mais nos solutions nous ont permis de créer une relation très importante avec nos clients. Et depuis la reprise, notre travail est encore plus essentiel pour gérer le retour à la normale", explique-il.