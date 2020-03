95 millions de dollars pour une start-up louvaniste

On estime que 4% des nouveau-nés sont porteurs d’anomalies génétiques, principales causes de décès chez les nourrissons.

Cette méthode a déjà été utilisée pour diagnostiquer rapidement des maladies graves chez des enfants en soins intensifs. On estime que 4% des nouveau-nés sont porteurs d’anomalies génétiques, principales causes de décès chez les nourrissons.

Ces diagnostics sont réalisés par des spécialistes "humains", mais peuvent être automatisés grâce au logiciel de Diploid, ce qui permet des résultats plus rapides. L’algorithme analyse les symptômes du patient et toute la littérature scientifique. En cinq minutes, il est capable d ’identifier la mutation génétique à l’origine de l’anomalie.

Montant très élevé

Cette technologie est manifestement très appréciée par la firme américaine Invitae , cotée en bourse, également engagée dans l’accélération et la simplification de tests et diagnostics génétiques. Elle déboursera 95 millions de dollars (84 millions d’euros), dont 32 millions de dollars en numéraire et 63 millions en actions propres pour racheter Diploid. Selon nos informations, il s’agirait du prix le plus élevé payé pour l’acquisition d’une start-up belge.