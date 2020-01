Acculée, Switch (Apple) est mûre pour un rachat

Pour l’heure, les magasins Switch resteront ouverts. L’entreprise a déjà procédé à une grande restructuration, en supprimant au passage 10% de ses effectifs totaux (300 personnes). En avril 2019, elle a sous-traité sa chaîne logistique au grossiste international Tech Data et, en ce mois de janvier, a fermé 5 magasins (dont 2 à Bruxelles, à City 2 et à l’avenue Louise), faute de disposer d’un espace suffisant pour les conseils. C’est en effet à travers ses prestations de services que cet "Apple Premium Reseller" veut se distinguer (et assurer sa survie) par rapport aux magasins en ligne.

Après une vague de consolidation, Switch était devenu le principal revendeur agréé des produits Apple en Belgique. Mais, à la fin de 2016, le rachat de son grand rival Easy-M, beaucoup plus gros que lui et surtout très endetté, a marqué le début de ses ennuis financiers. En cause: une concurrence tous azimuts. Des magasins en ligne comme Coolblue et Bol.com proposent également des iPhones, des iPads ou l’Apple Watch. Sans compter Apple qui distribue elle-même ses produits à travers un nombre croissant de canaux.