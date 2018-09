Agfa-Gevaert repousse une offre d'achat

Kanteron Systems a marqué son intérêt pour un rachat d'Agfa-Gevaert via une offre publique d'acquisition. La direction d'Agfa a dit "non".

Agfa-Gevaert aiguise les appétits. Le spécialiste de la technologie de l’image signale qu’il a reçu une marque d’intérêt non-liante de la part de Kanteron Systems pour l’acquisition de toutes les actions du groupe basé à Anvers. Et cela via une offre publique d’achat (OPA) volontaire et conditionnelle. Aucun prix par action ni aucun montant n'ont été dévoilés.