Agfa note une nouvelle progression de ses ventes

Alors que des rumeurs de presse faisaient état d'une "short list" arrêtée pour les candidats à la reprise de sa division Healthcare, Agfa Gevaert se contente tout au plus lors de la publication de ses résultats trimestriels d'affirmer que le processus de mise en vente a bel et bien été lancé et que le groupe espère finaliser l'opération d'ici la fin de l'année, "comme prévu".