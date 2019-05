Agfa: un bonus pour les actionnaires après la vente partielle d'Healthcare?

Après avoir filialisé ses activités informatiques soins de santé (Healthcare), Agfa-Gevaert a dévoilé, ce mardi matin, en même temps que la publication de ses résultats trimestriels, sa volonté de vendre une partie de sa nouvelle filiale. Il s’agit plus précisément des pôles "Hospital IT" et "Integrated Care" ainsi que le business "Imaging IT" lié à ces pôles.